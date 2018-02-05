英国政经：英国在与欧盟达成预定协议的努力中不会“投降”--内政大臣

路透伦敦2月4日 - 英国内政大臣拉德周日表示，政府希望与欧盟达成预定的协议，在免除贸易关税的同时能够对移民实施控制，在争取这项协议的斗争中不会“投降”。未来一周对于英国政府而言，是脱欧谈判的关键一周。

拉德是几位通过广播电视对首相特雷莎梅表示支持的保守党资深议员之一。当前脱欧强硬派正在施压，他们担心特雷莎梅会削弱明确脱离欧盟的计划。

欧盟方面已经排除了英国提出的、在控制移民的同时免关税进入欧盟市场这一要求，称之为“想要鱼和熊掌兼得”。拉德在被问及政府官员是否正在为此努力时，对英国广播公司(BBC)说，“我们希望达成预定的协议。我们不会未战而降。”

拉德称，由多位部长组成的英国政府脱欧事务小组本周将开两次会。她并补充说：“我认为，我们可以达成适合我们所有人的东西。”

其他一些保守党议员对她的言论表示支持。住房部高级官员Dominic Raab表示，部长们对于未来英国与欧盟之间关系的立场几近一致。

但这种刻意表现的团结并不能掩饰日益严重的分歧，一份流出的文件暗示，英国脱欧时不论能否就准入欧盟单一市场达成自由贸易协议，此后的国内经济都将恶化。

这份文档的流出为一些主张留在欧盟关税联盟以保护经济的议员提供了支持，脱欧拥趸们则批评行政机构正在试图破坏英国脱离欧盟的大计。(完) (编译 郑茵 审校 王颖)