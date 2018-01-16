英国数据：12月通胀率出现6月以来的首次下降，退欧冲击开始减弱

路透伦敦1月16日 - 英国统计局周二公布的数据显示，英国12月通胀率自退欧公投后触及的高位略有回落，表明许多家庭感受的财务压力可能将会有所缓解。

英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增加3.0%，不仅低于11月的年增幅3.1%，也是2017年6月以来首次出现下降。

12月CPI同比增幅符合路透调查分析师给出的预估中值。

英国在2016年6月公投退欧后，英镑贬值且进口成本增加，导致通胀率一路攀升。

欧元区12月的通胀率仅为1.4%，还不到英国3%通胀率的一半。

高通胀和薪资增长放缓，以及围绕英国2019年退欧条款的不确定性，这些料将意味着今年英国经济增长将比其他欧洲经济体疲弱。

随着英镑在2016年中期大跌时的高峰期影响消退，消费者物价增长料将放缓。

但英国国家统计局(ONS)称，目前尚不能宣称通胀肯定会下降。

“现在就说今天公布的数据微降是否是通胀率长期跌势的开始，还为时尚早，”ONS的统计学家James Tucker称。

周二公布的官方数据显示，英国12月食品价格增长放缓，且机票价格增幅低于上年同期，亦压低了整体通胀率。

不过，由于生产者物价上升，后续物价压力也加大，使得对通胀将下跌的预期不是那么肯定。

英国央行此前称，预计通胀率在2017年末触顶，随后未来三年缓慢下降，至目标2%略上方。

很多民间分析师认为，通胀率的下降速度可能更快一些，可能在今年降至2%。

制造业方面，原材料成本较2016年12月上涨4.9%，涨幅低于11月的7.3%，也是2016年7月以来的最小增幅。很多原材料需要进口。

路透走访的分析师此前预估，投入物价增长5.4%。

但制造商产出物价上涨3.3%，高于11月的增长3.1%，并高于路透调查中的所有分析师预估。

统计局还称，英国全国11月房价同比上涨5.1%，涨幅较10月放缓。伦敦房价涨幅走软至2.3%，为3月以来最小升幅。(完) (编译 高琦/于春红/艾茂林; 审校 白云/孙茉莉)