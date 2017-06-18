英国社会：恐至少58人死于公寓楼火灾，特雷莎梅承认当局应对失当

路透伦敦6月17日 - 伦敦警方周六表示，本周伦敦一栋大楼失火恐至少已造成58人死亡。首相特雷莎梅承认当局处理得不够好。

在民众对政府火灾处理方式的怒火升温之际，特雷莎梅与格伦费尔大楼(Grenfell Tower)居民会面，并承诺亲自监督善后工作。当天抗议者连续第二天在她官邸附近的街道举行示威。

在上周大选失利后，特雷莎梅又因对火灾反应漠然而备受批评，周五她在警察的重重护卫下匆匆结束与灾民会面，抗议者对其高喊“可耻”。

特蕾莎梅在声明中肯定了紧急服务部门的表现，但也表示，“坦率地讲，在这场可怕灾难过后的最初几个小时，对于需要帮助和需要基本信息的受灾家庭来说，现场提供的支持工作不够”。

伦敦警察长官Stuart Cundy称，死亡人数58人包括失踪并推定死亡的人。

如果这一数字得到确认，将成为二战以来伦敦造成死亡人数最多的一场火灾。

周五，愤怒的示威者在伦敦肯辛顿和切尔西市政厅外举行抗议活动。

着火大楼的居民称，特雷莎梅没有及时探视灾民，并称大楼之前就存在隐患，而且官员没有对那些失去亲人和住处的灾民提供足够的信息和支持。

特雷莎梅周六在唐宁街官邸与肯辛顿北区居民举行了两个多小时的会谈，并就政府应对火灾问题主持了一场会议。

她保证展开公开调查，并承诺提供500万英镑的支持。她还说，要在三周之内重新安置那些失去住处的灾民。(完) (编译 李爽 审校 张涛)