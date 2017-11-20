英国经济：可进一步成长而不推高通胀，因薪资疲弱--央行副总裁

路透伦敦11月20日 - 英国央行副总裁拉姆斯登(David Ramsden)周一 表示，英国退欧的不确定性让国内劳动者在提出薪资要求时更加谨慎，这 暗示英国经济可以在不推高通胀的情况下有更多成长空间。 拉姆斯登表示，他对经济的看法“有些不同于”他的多数同僚。英国 央行本月作出10年来首次升息的决定，他投了反对票。 虽然货币政策委员会整体判断，目前英国经济中的备用产能即将消失 殆尽，但拉姆斯登却表示，有一些迹象--譬如薪资增长持续疲弱--显示可 能还有一些备用产能没有用完。 “我比较认可这样的看法，即劳动者面对瞬息万变的前景，只好在薪 资要求方面显示出更大的弹性，”拉姆斯登在他作为央行官员的首次讲话 中这样说道。 他补充说，这有助于说明为何从内部加大通胀压力的举措多数仍然效 果不彰。 “如果是这样就意味着，相比于整体指标所暗示的闲置产能情况，中 期内经济在不产生高于目标通胀率的情况下成长的空间要更大一些，”拉 姆斯登说。 拉姆斯登周一还表示，英国经济前景中最大的风险在于，脱欧之后的 贸易关系、以及如何达成这些关系，都存在不确定性。他在加入英国央行 之前是财政部的高级经济顾问。 央行总裁卡尼之前曾表示，英国脱欧谈判的结果可能是目前左右利率 变化的最重要因素。(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)