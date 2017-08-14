英国经济：调查显示雇主预期未来12个月薪资小幅调升，但将增聘人手

路透伦敦8月14日 - 一项调查显示，英国雇主未来12个月将仅小幅调高薪资，尽管他们聘用更多员工，这意味着英国央行将利率自纪录低点调升的压力可能不大。

英国人力发展协会(CIPD)表示，雇主预期薪资平均调升幅度为1%，尽管与三个月前的调查相比，有更多雇主预期增聘员工。

CIPD资深劳工市场分析师表示，“已经有好一阵子没有见到预期就业强劲增长之际又预期薪资增长的情形。”

尽管民间部门雇主预期平均将加薪2%，但预估中值受到公共部门及慈善机构雇主的拖累。公共部门及慈善机构分别平均预期加薪1%及1.4%。

英国央行正密切关注薪资情势，作为其是否升息的一个判断指标。该央行原先预期随着就业加速增长，薪资也将开始加速翻扬，但此预期并未成真，尽管就业人数创纪录新高。

1%的薪资升幅将进一步落后于通胀率，从而令家庭预算更加吃紧。英国今年通胀率料在3%左右。

CIPD称，疲软的薪资前景在一定程度上因过去一年来自欧盟的移民以及找工作的人数增加。

受访者还称围绕英国退欧的不确定性、最低薪资上调以及与退休金自动加入制相关的成本拖累了雇主的薪资决定。

CIPD还表示，由于经济放缓，过去六个月雇主变得更加悲观。

这与英格兰及威尔士特许会计师协会(ICAEW)周一公布的调查一致。ICAEW的调查显示，由于企业担心英国退欧前景不明朗，企业信心逆转今年第二季的升势。

始于7月的三个月ICAEW的企业信心指数从4-6月的6.7降至负8，与今年年初水平相当。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 许娜/杜明霞)