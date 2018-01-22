英国经济：通胀预期触及47个月高点，家庭对财务状况愈发悲观--调查

路透伦敦1月22日 - 一项调查显示，1月英国家庭对财务状况变得更加悲观，他们对未来通胀的预期触及近四年高点，而且更加依赖借贷。该调查凸显了很多消费者面临的压力。

数据公司IHS Markit称，其编制的家庭财务指数(Household Finance Index)从12月的43.7降至四个月低点43.0。

虽然英国央行预计，随着通胀放缓以及疲软的薪资增长上升，2018年消费者的财务压力会减轻，但周一的调查显示，消费者缺乏这种乐观看法，至少目前来看是如此。

“英国家庭的财务压力创四个月来的最大升幅，因不断上升的生活成本及低迷的薪资增长令可支配资金进一步受到挤压，”IHS Markit的经济学家Sam Teague说。

调查显示，1月通胀预期触及47个月高点，这可能让英国央行感到担忧。

另外，IHS Markit的调查还显示，英国家庭对未担保贷款的需求以11个月最快速度增长。

“鲜有迹象表明家庭控制日常开支，家庭支出温和增加，同时利用额外的未担保债务来平衡预算，”Teague表示。

45%的受访家庭预计英国央行将在六个月内升息，比例略低于12月调查时的48%。

IHS Markit称，家庭报告工作场所活动强劲增加，但工作不安全感触及六个月高点。官方数据显示，就业人数连续两个月下降，表明随着英国退欧临近，雇主正变得更加谨慎。

IHS Markit此次调查由Ipsos MORI进行，在1月10日至14日期间访问了1,500名英国人。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 高琦/戴素萍)