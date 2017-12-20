英国经济：雇主看淡经济前景，招聘信心减弱--调查

路透伦敦12月20日 - 周三公布的月度招聘行业调查显示，计划明年增聘员工的英国雇主减少，因为经济展望为英国2016年6月脱欧公投以来最黯淡者之一。

英国招聘与就业联合会(REC)的数据与官方数据一致，均显示就业人数减少。REC称，伦敦雇主预期会减少工作岗位。

REC的雇主调查显示，截至11月的三个月，计划未来12个月增雇长期员工的公司净差值从去年同期的正24%降至正16%。没有雇主认为2018年英国经济可能改善。

“2017年即将结束，对于明年的经济，这么多企业主要考虑的是挑战，这令人担忧，”REC执行长Kevin Green称。

英国工业联盟(CBI)的调查显示，近三分之二的企业认为英国的吸引力可能减弱。英国准备在2019年3月退出欧盟。

这两项调查都是在首相特雷莎梅与欧盟达成一项协议之前进行的。该协议的达成使英国退欧谈判推进到关于双方未来贸易关系的第二阶段。

另外，英国人力发展协会(CIPD)表示，有迹象显示英国就业状况已见顶，但几无迹象显示薪资受压制情况将很快结束。

“多数雇主无力或者觉得没有必要让加薪幅度高于通胀率，”CIPD的代理首席经济学家Ian Brinkley说。(完) (编译 王灿/汪红英；审校 张涛/徐文焰)