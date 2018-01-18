英国经济：2018年失业率将降至纪录新低--央行委员桑德斯

* 英国经济不好也不坏--英国央行MPC委员桑德斯

* 2018年失业率料降至4%或更低

* 薪资增幅料提高至3%或更高，创2009年来最快增速

* 英国央行的升息举措可能是“有限和逐步的”

路透伦敦1月17日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯(Michael Saunders)周三表示，今年英国失业率可能进一步下降，降幅可能超过英国央行和很多其他分析师的预期，进而推动薪资以接近金融危机以来的最快速度增长。

桑德斯在伦敦一个金融业活动上表示，英国近期经济前景喜忧参半，因英国为一年多后退欧做准备。不过今年英国经济增长仍料超过可持续的长期趋势水准，从而带来通胀压力。

“平衡正面和负面因素后，英国近期经济前景不是很好，但也不太坏，”桑德斯说。

“换句话说，经济较上年增长约1.5-2.0%，可能足以进一步令就业市场大幅收紧，”他指出。

英国央行目前表明，随着时间推移，利率可能有必要提高。桑德斯的态度与此相近，并称任何升息举措都将是“有限和逐步的”。

12月初时接受路透访查的多数分析师预计，英国央行下次将于2018年底升息，但也有些分析师预计可能早在5月就会升息。

桑德斯在演说后的问答环节对利率最有可能的路径不予置评。他在2017年6月首次投票赞成升息。

**乐观预测**

尽管如此，他对就业市场的看法比起央行上次11月的预估来得乐观。

他预测今年失业率降至4%或更低，截至去年10月的三个月失业率为4.3%。英国央行11月时预测失业率在2017年底前会小幅降至4.2%，2018年则持稳在4.2%。

目前的失业率为1975年以来最低。

桑德斯表示，今年薪资增长可能升至3%或更高。上次英国薪资成长持续超过3%是在2009年。

过去英国央行的薪资预测常常过度乐观。桑德斯表示，他认为这次会不一样，部分是因为截至10月的三个月薪资同比增长2.3%，是受到低技能劳工进入劳动市场的影响所致。而这样的趋势如今已消退。

桑德斯并表示，英国脱离欧盟及欧陆经济走强，意谓着英国薪资增长因欧盟其他地方高失业率而承受下行压力的情况可能会减少。

他表示，来自欧盟的移民减少，甚至未来可能出现净移出，这也可能会降低英国经济成长率，且没有产生过多的通胀。桑德斯预估，该“潜在”经济成长率目前或许会低于1.5%。(完) (编译 杜明霞/戴素萍 审校 龚芳/张若琪)