英国财政：欧盟信贷和增值税收入增加提振公共财政

路透伦敦1月23日 - 英国上个月预算赤字收窄幅度远超预期，得益于欧盟提供的超大规模信贷和创纪录的增值税税收。

周二公布的官方数据将帮助英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)实现最新的财政目标。

英国经济去年放缓程度弱于多数分析师在2016年脱欧公投后的预期，其中税收功不可没。

英国12月不含国有银行的公共部门净借款总额为26亿英镑，为2016年12月借款额的近一半，且远低于路透调查分析师预估中值50亿英镑。

英国国家统计局称，公共财政状况获得来自欧盟的12亿英镑信贷的帮助，这笔信贷反映了欧元区整体预算的下降和区内成员国的最新经济预测。

欧盟的许多国家去年经济增长强于预期，表现优于英国。

英国国家统计局称，自4月份财年展开以来，英国公共借款总计500亿英镑，较2016年同期下降近12%，为2007年以来同期最低水平。

这样哈蒙德就有望实现在截至2018年3月的12个月中借款499亿英镑的目标--相当于国内生产总值的2.4%，得益于税收强于预期。

1月份自行申报的所得税计入后，可能显示预算出现盈余。

国家统计局称，12月增值税税收创历年同月纪录高位，同比增加4.9%至123亿英镑。(完) (编译 王灿/白云；审校 王颖/艾茂林/张明钧)