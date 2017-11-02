英国金融市场：英镑和英债收益率下跌，此前英国央行“鸽派”升息

路透伦敦11月2日 - 英镑周四下挫超过1%，英债收益率下跌，此前英国央行逾十年来首次升息，但称预计未来仅会逐步升息。

英国央行货币政策委员会以7-2的投票决定加息25个基点至0.50%，但预期未来仅需要“非常缓慢”地进一步升息。英国央行总裁卡尼称，为让通胀回落至2%目标，未来三年需要升息两次，每次25个基点。

在英国央行宣布加息后，英镑应声上涨，最高升至1.3279美元，高于利率决定公布前的约1.3215美元。

但在升息决定公布后三分钟，英镑下跌近0.02美元，因投资者消化和升息决定一起发布的政策声明，聚焦这次升息似乎不是稳步收紧周期的开始的事实。

英镑贸易加权指数势将录得近五个月来最大单日跌幅，日内下跌1.3%。

“我们认为英镑疲弱是对央行鸽派升息作出的反应，这是非常合理的。”State Street Global Advisors的主动固定收益投资组合经理Alan Wilson说。

ING策略师Viraj Patel表示，市场对下次升息时间的预期现在有所推后，从升息决定公布前预期的明年8月，推迟至明年11月。

英国央行总裁卡尼举行记者会期间，英镑延续跌势。卡尼表示，英国公投退欧“已给英国经济前景造成显著影响”，英国经济仍面临“相当大的风险”。

英镑盘中低见1.3085美元，较亚洲交易时段触及的1.33美元的高位低超过0.02美元。

英镑短期利率期货急升，2018年和2019年合约尾盘全线上涨约9个跳动点，显示预期未来升息步伐缓慢。

“卡尼没有隐瞒他对英国退欧偏空的看法，令英镑再度走低说。”瑞穗对冲基金货币销售部门主管Neil Jones表示。

在卡尼讲话时，英债收益率延续跌势，五年期和10年期英债收益率跌约8-9个基点，至9月15日来最低水准，9月14日英国央行首次暗示可能在不久后升息。

10年期英债收益率录得过去三个月来最大单日跌幅。

英镑兑欧元下跌最多1.5%，至0.8905英镑。

英国富时100指数扩大涨幅，最新升0.7%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)