英国金融市场：英镑急升，因英国央行总裁卡尼暗示可能升息

路透伦敦6月28日 - 英镑周三急升至三周高位，此前英国央行总裁卡尼称，可能需要升息，央行将“在未来几个月”讨论升息问题。

在卡尼讲话后，英镑跳涨远超过1美分，触及1.2971美元，为6月9日英国公布议会选举结果当日以来最高，日内升幅为1.2%。

卡尼在葡萄牙举行的欧洲央行会议上发表讲话称，决策者需要考虑企业投资增长在多大程度上抵消消费放缓，以及薪资增长和劳动力成本。

卡尼的讲话显示出他关注的重点发生变化，上周卡尼曾表示，目前不是升息的时机。他周三没有重申这种说法，市场立即消化了早于预期升息的几率上升。

英镑短期利率期货下挫，尤其是2018年中至2019年的合约，显示市场预期升息步伐将加快。

“较之央行想要传递的信息，存在市场反应过于激进的风险。以英国的情况来说，撤走刺激政策可能只是升息一次，不是开启全面升息周期。所以，要谨防对这些货币过度押注，”ING汇市策略师Viraj Patel说。

英镑兑欧元跳涨0.9%至0.8771英镑，此前英镑曾触及七个月低位，因欧元重新走强。

周二欧元跳升，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话暗示，欧洲央行不久将开始逐步撤走刺激举措。

长期英债期货尾盘跌109个跳动点，报126.39，录得1月3日来最大单日跌幅，当日通胀忧虑打压英债价格。

英国两年期公债收益率触及10月底来最高0.329%，日内上升约6个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)