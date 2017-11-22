英国金融市场：英镑走势反复，英国预算报告黯淡且“沉闷”

路透伦敦11月22日 - 英镑周三走势反复，英股上升，投资者认为英国政府的预算声明黯淡，且不会显著改变受退欧影响的英国经济的前景。

在英国财政大臣哈蒙德发表预算报告，大幅下调英国经济成长预估后，英镑下滑，但之后收复所有失地，兑走弱的美元触及三周高位1.3283美元。英镑兑欧元下跌0.2%，至0.88565英镑，因欧元全面上涨。

交易商表示，他们已预计到英国预算责任办公室(OBR)会步英国央行后尘，下调英国经济成长预估，但对于预算报告缺乏大规模的新的财政刺激措施来弥补经济增速落差而感到失望。英国央行在本月下调了经济成长预估。

“我们原本已听闻，英国预算责任办公室会下调经济成长预估，所以这方面没有意外，”荷兰合作银行驻伦敦的汇市策略师Jane Foley说。

“但在全球经济成长强劲的背景下，今年英国经济成长预估被下调至区区1.5%，之后到2022年增速仍低于2%的水准，这令人坐立不安。”

英国预算责任办公室预期，2017年英国经济成长1.5%，3月时预估为成长2.0%，预期2018年经济成长1.4%，3月时预估为成长1.6%，预期2019年和2020年均成长仅1.3%，远低于3月时预估的分别成长1.7%和成长1.9%。

英国富时100指指数收涨0.1%，在预算报告发布前上升约0.5%。

在预算报告发布期间，英债收益率下跌，抹去稍早涨幅。两年期英债收益率短暂降至两周低点0.458%，后反弹至大约0.48%。10年期英债收益率全日来看变动不大，报1.28%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)