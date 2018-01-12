英国金融市场：英镑跳涨，此前消息称西班牙和荷兰对英软退欧持开放态度

路透伦敦1月12日 - 英镑兑美元周五劲升至退欧公投来最高水准，此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能的紧密联系持开放态度。

英镑兑美元升最多逾1%，至1.3692美元，此为2016年6月24日来最高，当天英镑在英国公投决定退欧后大幅下跌。

彭博报导，西班牙和荷兰财长们已经同意共同为英国和欧盟保持紧密联系的英退欧协议作出努力，这和一些欧盟成员国如何看待英国退欧的观点有明显分歧。

英镑在周五本已稳步上涨，受助于欧元买需和美元持续疲弱，在该报道发表后大幅攀升。

不过，在欧洲市场收市后，荷兰财政部官员称荷兰和西班牙没有就英国应如何退欧达成新的协议，否认彭博的报导。

“我认为，英镑跳涨纯粹是受荷兰和西班牙对英国软退欧持开放态度的报导所提振，”瑞穗对冲基金汇市销售部门主管Neil Jones说。

英镑守住周五的涨势，在1645 GMT，上涨1.1%，报1.3686美元。

英镑兑欧元升0.3%至0.8864英镑，欧元在周四发布的欧洲央行会议记录直指将收紧货币政策后攀升。

英国两年期公债收益率日内上升超过5个基点，至0.615%峰值，此为2016年1月4日来最高。

英国五年期公债收益率日内涨超过6个基点，至0.885%，追平10月25日创下的脱欧公投后高点0.885%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)