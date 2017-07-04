英国金融：央行要求银行业更加谨慎核发消费者信贷

* 央行要求银行业者在发现信贷薄弱环节后需审慎遵守规定

* 银行必须在9月之前证明没有对风险过于自满

* 英国消费者借贷一年增长10%，但储蓄率偏低

路透伦敦7月4日 - 英国央行周二对银行业消费信贷热潮采取更严格的作法，要求银行必须谨慎遵守信贷规定，且在9月之前证明对自身的资产负债表风险没有太过自满。

英国央行上周称已发现业者对消费者加速放贷的方式存在薄弱环节。消费者是英国经济成长的主要推手。

消费信贷正以一年超过10%的速度增长，但家庭储蓄率却触及历史低点，令人担心英国民众过度扩张风险，万一利率上升恐怕难以偿还借款。

英国央行审慎监管局(PRA)周二并未发布任何新规，但这是该机构首次要求公司更加谨慎地运用消费者信贷规则，并审慎考虑贷款假设。

PRA还要求各公司董事会直接负起遵照PRA的建议行事的责任。

英国央行之前宣布了收紧抵押贷款借贷标准的举措。

PRA称，已要求消费者信贷(例如信用卡和个人贷款)的供应商提供证据，来证明在利率多年维持在低位后，他们如何确保没有承担太大的风险。

贷款机构需要在9月前做出回覆，之后PRA可能会要求他们对任何特定薄弱环节进行修正。

除了PRA的后续措施之外，英国央行也可能推出涉及全行业的举措。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 龚芳/白云)