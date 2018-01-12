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表格：上周外资仍买超日股，日本投资者转为买超海外债券
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#亚洲
January 12, 2018 / 12:07 AM / a day ago

表格：上周外资仍买超日股，日本投资者转为买超海外债券

1 分钟阅读

    路透东京1月12日 - 周五公布的资本流动数据显示，1月6日止当周外
资依然买超日股。
    
    1月6日止当周，外资在日本股市买超5,979亿日圆，前一周为买超1,0
85亿日圆。
    
    日本投资者在该周买超海外债券1,730亿日圆，前一周为卖超2,237亿
日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                            股市          债市     货币市场
    12月31日- 1月 6日     +597.9        -128.3     +2,935.3 
    12月24日-12月30日     +108.5        +326.3     -1,198.7 
    12月17日-12月23日      +76.1r     -2,029.3r      -899.9r
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                            股市          债市     货币市场
    12月31日- 1月 6日     +217.1        +173.0        +99.3   
    12月24日-12月30日     +283.0        -223.7        +44.9 
    12月17日-12月23日     +177.7        +427.4r       -86.4r
    12月10日-12月16日     +273.9         +52.6r      -105.3r
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： 
(here)
 (完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)

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