表格：上周外资仍买超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京1月12日 - 周五公布的资本流动数据显示，1月6日止当周外 资依然买超日股。 1月6日止当周，外资在日本股市买超5,979亿日圆，前一周为买超1,0 85亿日圆。 日本投资者在该周买超海外债券1,730亿日圆，前一周为卖超2,237亿 日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 12月31日- 1月 6日 +597.9 -128.3 +2,935.3 12月24日-12月30日 +108.5 +326.3 -1,198.7 12月17日-12月23日 +76.1r -2,029.3r -899.9r 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 12月31日- 1月 6日 +217.1 +173.0 +99.3 12月24日-12月30日 +283.0 -223.7 +44.9 12月17日-12月23日 +177.7 +427.4r -86.4r 12月10日-12月16日 +273.9 +52.6r -105.3r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here) (完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)