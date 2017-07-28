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11 天前
表格：中国外汇市场6月成交额环升逾10%，半年累计成交逾10万亿美元
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2017年7月28日 / 早上7点36分 / 11 天前

表格：中国外汇市场6月成交额环升逾10%，半年累计成交逾10万亿美元

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透上海7月28日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，6月外汇市场（不含外币对市
场，下同）总计成交13.98万亿元人民币（等值2.06万亿美元），按美元计环比上升10.13%
。

    其中，银行对客户市场成交3,446亿美元，环比增15.99%；银行间市场成交1.71万亿美
元，环比增9.03%；即期市场成交8,587亿美元，环比增6.54%；衍生品市场成交11,963亿美
元，环比增12.87%。

    今年中国外汇市场已累计成交10.49万亿美元。去年累计成交20.3万亿美元，2015年全
年则累计成交17.76万亿美元。

    外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对
客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。

     2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：
             当月总成交   银行对客    银行间市场   即期市场    衍生品市场
                         户                                   
 单位：      （万亿美元   （亿美元    （万亿美元   （亿美元    （亿美元）
            ）           ）          ）           ）          
 2017年6月        2.06         3446        1.71         8587        11963
 2017年5月        1.87         2971        1.57         8060        10599
 2017年4月        1.65         2665        1.39         6932         9598
 2017年3月        2.06         3314        1.73         8453        12120
 2017年2月        1.33         2438        1.09         5514         7789
 2017年1月        1.52         3101        1.21         6402         8845
  2016年12        2.25         3457        1.90        10377        12108
        月                                                    
  2016年11        2.32         3025        2.02         9318        13919
        月                                                    
  2016年10        1.63         2469        1.38         6674         9623
        月                                                    
 2016年9月        1.75         3003        1.45         7462        10063
 2016年8月        1.78         2812        1.50         7402        10400
 2016年7月        1.66         2658        1.40         7209         9399
 2016年合          20.3  2015年合计        17.76                         
 计                                                           
    (完)
      

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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