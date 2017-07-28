表格：中国外汇市场6月成交额环升逾10%，半年累计成交逾10万亿美元

路透上海7月28日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，6月外汇市场（不含外币对市 场，下同）总计成交13.98万亿元人民币（等值2.06万亿美元），按美元计环比上升10.13% 。 其中，银行对客户市场成交3,446亿美元，环比增15.99%；银行间市场成交1.71万亿美 元，环比增9.03%；即期市场成交8,587亿美元，环比增6.54%；衍生品市场成交11,963亿美 元，环比增12.87%。 今年中国外汇市场已累计成交10.49万亿美元。去年累计成交20.3万亿美元，2015年全 年则累计成交17.76万亿美元。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对 客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成交 银行对客 银行间市场 即期市场 衍生品市场 户 单位： （万亿美元 （亿美元 （万亿美元 （亿美元 （亿美元） ） ） ） ） 2017年6月 2.06 3446 1.71 8587 11963 2017年5月 1.87 2971 1.57 8060 10599 2017年4月 1.65 2665 1.39 6932 9598 2017年3月 2.06 3314 1.73 8453 12120 2017年2月 1.33 2438 1.09 5514 7789 2017年1月 1.52 3101 1.21 6402 8845 2016年12 2.25 3457 1.90 10377 12108 月 2016年11 2.32 3025 2.02 9318 13919 月 2016年10 1.63 2469 1.38 6674 9623 月 2016年9月 1.75 3003 1.45 7462 10063 2016年8月 1.78 2812 1.50 7402 10400 2016年7月 1.66 2658 1.40 7209 9399 2016年合 20.3 2015年合计 17.76 计 (完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)