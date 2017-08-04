表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

路透台北8月4日 - 台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利；据央行初步统计，7月上市柜公司现 金股利发放金额达3,880亿台币，全月发放金额将逾6,244亿台币，今年则将超过去年的1.16兆台币，达到1.2 兆台币。 时序迈入8月，接下来现金股利发放金额最大者为鸿海 ，总计将发放779.8亿台币，并于10日发 放。另台化 、南亚 及中华电 发放金额都超过300亿台币，分别于本月上、中及下 旬发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三 成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 央行数据显示，6月底止外资持有股票及债券按当日市价计算及存款合计达4,419.43亿美元创新高，较上 月增加0.38%。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 现金股利发放日期 ---------------------------------------------------- 台化 328.2 8/4 远传 122.2 8/4 宝成 44.2 8/9 台塑 292.82 8/9 元大金 53.66 8/9 鸿海 779.8 8/10 联电 61.12 8/10 南亚 356.9 8/11 中信金 194.7 8/11 第一金 143.72 8/24 中华电 383.4 8/25 广达 135.2 8/25 中钢 133.75 8/25 正新 97.24 8/25 矽品 54.54 8/25 台泥 53.54 8/25 和硕 128.74 8/30 兆丰金 193.31 9/1 华硕 126.27 9/5 大立光 85.18 9/6 彰银 37.65 9/6 统一超 83.2 9/6 *台新金 50.27 9/7 统一 119.3 9/8 日月光 114.15 9/8 *玉山金 46.46 9/11 华南金 73.64 9/15 合库金 88.85 9/18 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)