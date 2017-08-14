表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

路透台北8月14日 - 据央行初步统计，7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币，全月发放金额将 逾6,244亿台币，今年上市企业现金股利则将超过去年的1.16兆台币，达到1.2兆台币。 8月中下旬则还有中华电 、广达 和中钢等金额超过100亿台币以上。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三 成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 央行数据显示，6月底止外资持有股票及债券按当日市价计算及存款合计达4,419.43亿美元创新高，较上 月增加0.38%。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 现金股利发放日期 ---------------------------------------------------- 第一金 143.72 8/24 中华电 383.4 8/25 广达 135.2 8/25 中钢 133.75 8/25 正新 97.24 8/25 矽品 54.54 8/25 台泥 53.54 8/25 和硕 128.74 8/30 兆丰金 193.31 9/1 华硕 126.27 9/5 大立光 85.18 9/6 彰银 37.65 9/6 统一超 83.2 9/6 台新金 50.27 9/7 统一 119.3 9/8 日月光 114.15 9/8 玉山金 46.46 9/11 华南金 73.64 9/15 合库金 88.85 9/18 *彩晶 16.17 9/12 *瑞轩 13.76 9/22 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)