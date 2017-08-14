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表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表
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2017年8月14日 / 上午9点13分 / 17 小时内

表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北8月14日 - 据央行初步统计，7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币，全月发放金额将
逾6,244亿台币，今年上市企业现金股利则将超过去年的1.16兆台币，达到1.2兆台币。
    
    8月中下旬则还有中华电         、广达         和中钢等金额超过100亿台币以上。
        
    交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三
成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
    
    央行数据显示，6月底止外资持有股票及债券按当日市价计算及存款合计达4,419.43亿美元创新高，较上
月增加0.38%。

    以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)：

     公司名称       现金股利发放金额    现金股利发放日期     
    ---------------------------------------------------- 
    第一金                 143.72          8/24
    中华电                 383.4           8/25     
    广达                   135.2           8/25
    中钢                   133.75          8/25
    正新                   97.24           8/25
    矽品                   54.54           8/25
    台泥                   53.54           8/25
    和硕                   128.74          8/30
    兆丰金                 193.31          9/1 
    华硕                   126.27          9/5
    大立光                  85.18          9/6
    彰银                    37.65          9/6 
    统一超                  83.2           9/6
    台新金                  50.27          9/7  
    统一                   119.3           9/8
    日月光                 114.15          9/8
    玉山金                 46.46           9/11 
    华南金                 73.64           9/15
    合库金                 88.85           9/18
    *彩晶                  16.17           9/12
    *瑞轩                  13.76           9/22
    
    查询各上市公司股利发放，请点选(here) 
    
    注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
       2.*表更新。(完)          

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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