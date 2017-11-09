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表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者仍卖超海外债券
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2017年11月9日 / 凌晨12点16分 / 2 天前

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者仍卖超海外债券

1 分钟阅读

    路透东京11月9日 - 周四公布的日本资本流动数据显示，11月4日止当周外资转为卖超日股。

    外资在11月4日止当周在日本股市卖超124亿日圆，前一周为买超6,964亿日圆。
    
    日本投资者最近一周卖超海外债券7,297亿日圆，前一周为卖超10,848亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                          股市          债市     货币市场
    10月29日-11月 4日    -12.4         +90.4       -106.9 
    10月22日-10月28日   +696.4r        +76.7r    +1,045.7 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                          股市          债市     货币市场
    10月29日-11月 4日   +169.7        -729.7        -29.7 
    10月22日-10月28日   +369.5      -1,084.8r       -18.3r
    10月15日-10月21日    +55.1         +11.0r       -25.5 
    10月 8日-10月14日   +148.5        +270.5r       +94.6 
    10月 1日-10月 7日   +366.2         +94.5r       +76.0 
        
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
(here)
(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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