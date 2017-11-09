表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京11月9日 - 周四公布的日本资本流动数据显示，11月4日止当周外资转为卖超日股。 外资在11月4日止当周在日本股市卖超124亿日圆，前一周为买超6,964亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券7,297亿日圆，前一周为卖超10,848亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月29日-11月 4日 -12.4 +90.4 -106.9 10月22日-10月28日 +696.4r +76.7r +1,045.7 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月29日-11月 4日 +169.7 -729.7 -29.7 10月22日-10月28日 +369.5 -1,084.8r -18.3r 10月15日-10月21日 +55.1 +11.0r -25.5 10月 8日-10月14日 +148.5 +270.5r +94.6 10月 1日-10月 7日 +366.2 +94.5r +76.0 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here) (完) (编译 张若琪 审校 龚芳)