西班牙情势：若加泰罗尼亚明确回答宣布独立，中央政府将接管该地区

路透马德里10月14日 - 西班牙内政部长Juan Ignacio Zoido周六表示，如果加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)不明确回答他是否已宣布独立的问题，那么西班牙政府将收回该地区的控制权。

普伊格蒙特周二晚间象征性宣布独立，但很快即表示暂缓独立，并呼吁同西班牙政府就该地区的未来进行协商。

西班牙首相拉霍伊要求他在周一前澄清立场，并在周四前决定是否仍坚持独立，威胁如果他选择独立，将暂停加泰罗尼亚的自治权。

“回答必须毫不含糊。他必须说‘是’或者‘不是’，”Zoido对Cope电台说。

“如果他给了模棱两可的回答，就意味着他不想对话，由此西班牙政府将不得不采取行动，”他还表示。

普伊格蒙特将与地方党派进行磋商，确定他该如何回答。现在他面临着非常棘手的问题。

如果他说确实宣布独立，那么中央政府就会介入；若他说未宣布独立，则加泰罗尼亚极左翼党派CUP将很可能撤回对他领导的少数派政府的支持。

根据西班牙宪法第155条，如果一个地区违反了法律，中央政府可以暂停该地区的政治自治权。

这一条款令拉霍伊有权解散加泰罗尼亚政府并举行地区选举。自西班牙政府在1978年采用宪法后，该条款从未被应用。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)