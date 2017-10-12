路透基点：中国化工考虑筹措55亿美元贷款取代收购先正达的过桥融资

路透10月12日 - 汤森路透旗下基点报导，四名熟知内情人士表示，中国化工集团公司正考虑筹措55亿美元贷款，以取代协助该公司收购瑞士先正达的127亿美元过桥融资。

这家国营集团已经送出贷款意向书，正打算组成一个筹办银行团。

这笔贷款预料将有三年及五年的期限。利率将与与中国化工的信用评级挂勾。

一名消息人士指出，价格磋商显示，投资评级的利率加码将在100-200个基点的区间，非投资评级的利率则将落在200-300个基点的区间。

中国化工7月已经利用稍早发行的30亿美元债券收入，来偿还127亿美元的过桥贷款的一部分，过桥贷款余额减至89.4亿美元。

自从以430亿瑞郎(430亿美元)收购先正达获得批准之后，中国化工自5月中旬以来已分三次动支这笔贷款。

这笔127亿美元贷款与先正达借入的202亿美元无追索权过桥贷款提供补充；而后者余额已经降至约70.1亿美元。除了这两笔过桥贷款之外，中国化工为了支应这笔收购案还另外筹资200亿美元，以发行永久债券为主。

此外，先正达上周表示，可能在未来几个月回到债券市场；在这之前一周，该公司撤回了一笔70亿美元的债券，因在面临与基因改造玉米有关的连串诉讼之际，该公司迟未能敲定债券利率。该笔债券本来是要用于收购过桥贷款的再融资。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)