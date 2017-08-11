路透基点：中国化工集团部分偿还127亿美元的过桥贷款

路透8月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国化工集 团公司已经偿还127亿美元过桥贷款的一部分，该笔贷款用于资助收购瑞 士种子和农药公司先正达(Syngenta)。 中国化工于7月31日偿还了25.5亿美元本金，以及1,700万美元的累计 利息，贷款余额因而降至89.4亿美元。 这笔还款协助中国化工避免了0.35%的存续期费(duration fee)；如 果贷款余额持续超过100亿美元，就必须支付这笔费用。 中国化工以430亿瑞郎(434.5亿美元)收购瑞士先正达获得批准之后， 以自5月中起分三次提用部分贷款。 这笔127亿美元贷款与先正达借入的202亿美元无追索权贷款形成互补 ；后者余额已经降至约70亿美元。除了这两笔过桥贷款之外，中国化工为 了支应这笔收购案还另外筹资200亿美元，以发行永久债券为主。 中国化工偿还这笔有追索权贷款时，是按比例还给现有的银行；在进 行次级市场交易之后，现有的贷款银行数量增加。 最近几周四家银行在次级市场买进1.05亿美元的这笔贷款，周五则有 一笔3,000万美元的交易。这些交易都在平价或在平价附近成交。 上月，中信国际发出一份求售贷款列表，当中包含51笔贷款、总金额 为28亿美元。这与该行最终持有中国化工具追索权贷款28.86亿美元相呼 应。中信国际和其母公司是这笔融资的全球协调人。 贷款初始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，前提 是期限为一年，从签约日起算，中国化工的评级为Baa2/BBB (穆迪/标准 普尔)或更高。自签约日起算展延至18个月及24个月的利率加码分别为225 个基点及300个基点。这笔贷款于去年8月签署，明年5月到期，可以再展 延6个月。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)