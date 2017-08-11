路透基点：中国华融资产管理公司旗下航运事业筹得1.1亿美元融资

路透香港8月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国国营事业华融资产管理股份有限公司旗下的Straight Vanguard Shipping Holding Ltd已经筹得1.10亿美元两年期循环信贷。

牵头行兼簿记行为中国工商银行及永丰银行，分别核贷6,000万美元及3,000万美元；凯基银行及韩国产业银行各核贷1,000万美元。永丰银行担任贷款代理行。

资金将用于购买船只及为收购成本进行再融资。

借款人母公司中国华融金融租赁股份有限公司为担保人。贷款于7月签约。

这笔贷款是中国华融资产管理公司旗下实体的连串融资活动之一。中国华融国际控股有限公司启动了8亿美元一年期贷款案；在此同时，华融融德(香港)资产管理公司完成了1亿美元的一年期循环信贷。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)与渣打银行是牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码100个基点，最高综合收益为133个基点。华融融德(香港)投资管理有限公司的贷款由中国信托商业银行担任独家牵头行兼簿记行，利率较Libor加码225个基点，综合收益为255个基点。

此外，华融投资股份有限公司在6月完成364天期30亿港元(3.86亿美元)贷款，瑞士信贷是独家牵头行兼簿记行，可以用港元或美元计价。该笔到期一次性偿还贷款综合收益为260个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码260个基点、或较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)