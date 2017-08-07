路透基点：台湾华丰橡胶筹措16.5亿台币贷款

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾华丰橡胶工业股份有限公司已经筹措一笔16.5亿台币(5,500万美元)的五年期贷款，有六家银行参与一般分销。

台湾银行为这笔交易的独家牵头行兼簿记行，当中包含8.5亿台币的A部分定期贷款及8亿台币的B部分循环信贷。

A部分贷款的利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码70个基点，B部分贷款利率则是较同一指标利率加码75个基点。

税前保底利率设定在1.7%。

承贷超过5亿台币或以上者，将可取得前端费15个基点及共同安排行头衔；承贷3亿至4.99亿台币者将可取得10个基点前端费及参贷行头衔。

签署日期为8月2日。

借款人的土地及厂房作为担保品，借款公司的董事长作为担保人。

资金将用做2014年6月签署的15亿台币五年期贷款再融资，并用做运营资本。

2014年贷款分为12亿台币的A部分，利率为较一年期邮政储蓄存款利率加码75个基点，另外还有1,000万美元的B部分，利率为较一个月或三个月期台北美元拆款利率(TAIFX)加码130个基点。

额度分配如下：

牵头行兼簿记行 单位：百万台币 台湾银行 450

参贷行 板信银行 200 彰化商业银行 200 第一商业银行 200 华南商业银行 200 兆丰国际商业银行 200 台中商业银行 200

总计 1,650