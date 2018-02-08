路透基点：宁波均胜电子寻求10亿美元贷款，用于收购气囊生产商高田

路透2月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，德意志银行和中国工商银行分别安排两笔总计10亿美元的贷款，以帮助宁波均胜电子股份有限公司以16亿美元收购日本高田公司。 两笔贷款可能都是五年期，预计在未来几周签署，因为收购预计在第一季结束之前完成。 2017年11月21日，在上海上市的汽车零件供应商宁波均胜电子股份与日本高田签署资产收购协议。 高田将用这次出售的收入赔偿汽车生产商、以及因该公司生产的气囊缺陷而受伤的乘客或死者亲属。 高田去年6月提交了破产申请，此前该公司生产的逾一亿个安全气囊 被召回。 该交易仍需高田债权人委员会、美国和日本的法院、以及这两国和中 国的监管机构审批。 均胜电子正在通过在卢森堡注册的Joyson KSS Auto Safety SA收购 高田的可维持业务；Joyson KSS Auto Safety SA全资拥有美国零部件供 应商百利得(KSS)。两家公司去年6月底宣布该交易时曾表示，余下的高田 业务将进行重组，以继续生产数以百万计用于更换的充气装置。 均胜电子2016年斥资9.2亿美元完成对美国汽车零部件供应商百利得( KSS)的收购，当年于5月通过五年期定期贷款为该次收购筹资5.54亿美元 等值。 中国银行宁波分行和中国工商银行为是次贷款的共同主办行，贷款分 成两部分：A部分为29.83亿元人民币，利率较中国人民银行贷款基准利率 加码100%，贷款B部分为1亿美元，较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor )加码150个基点。(完) (编译/审校 李春喜/王琛/孙茉莉/高琦/戴素萍)