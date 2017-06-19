路透调查：全数受访金融机构预估台湾央行将连四季维持利率不变

* 事件：台湾央行第二季理事会议 * 时间：6月22日(周四) * 调查结果：14家受访机构中，全数估央行维持利率不变 路透台北6月19日 - 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上 周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全 数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。 分析师指出，从5月消费者物价指数年增率仅0.59%观察，显示通膨温和；而央行是否采 取行动，首要考量是当前物价及未来通膨展望；且因景气对策信号转为黄蓝灯，显示景气没 有预估中来得好。 他们表示，美国FED升息主要是让货币政策逐步趋向正常化，且欧洲及日本等国亦未跟 进美国升息，台湾央行亦不致立刻跟进；再者，目前台币走势仍是偏升，央行若升息将加重 台币升值力道，这也是央行不乐见的。 此外，他们也认为，预估今年上半年台湾景气走高，下半年恐偏冷，由于央行升息与否 主要是针对未来的状况，在景气未达标准，通膨又温和的情况下，央行本季估将按兵不动。 美联储上周三升息，为三个月来第二次，称美国经济持续增长，就业市场表现强劲。联 储还宣布，将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。 台湾5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.59%，合乎市场预期的升0.6 0%，此为四个月来高位。 台湾4月景气对策信号综合判断分数较上月减少3分至21分，灯号转为黄蓝灯，中止连续 九个月呈现绿灯的走势。 主计总处于5月底时公布上修今年经济成长率预估至2.05%(原为1.92%)，主因内需和出 口略微回温，只不过调高幅度很小，景气回温力道〞审慎乐观〞。 金融机构 重贴现率(%) 澳盛银行 1.375 巴克莱银行 1.375 群益证券 1.375 中国信托商业银行 1.375 星展银行 1.375 富兰克林华美投信 1.375 安智(ING)银行 1.375 日盛证券 1.375 凯基证券 1.375 元富证券 1.375 兆丰国际证券 1.375 法国兴业银行 1.375 台新综合证券 1.375 元大证券 1.375 中值 1.375 (完) (采访 李可柔；撰写 罗两莎 ；审校 杨淑祯)