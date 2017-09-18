路透调查：受访金融机构均预估台湾央行将连五季维持利率不变

* 事件：台湾央行第三季理监事会议 * 时间：9月21日(周四) * 调查结果：17家受访机构均估央行维持利率不变 路透台北9月18日 - 台湾央行将于本周四(21日)召开第三季理监事会议，路透调查结果显示，17家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续五季维持政策利率不变。 分析师表示，因目前物价稳定，加上去年下半年物价基期较高，预估下半年物价将更低；且从实质利率来看，与其他国家/地区比较，台湾的实质利率仍处于相对较高水准，央行此时没有调整利率的必要。 而就经济成长率观察，他们认为，台湾目前经济成长率表现只是普通，并无景气过热等现象，预料接下来将更不会有太大的惊喜。因此，在经济成长力道不是非常强劲之下，央行货币政策将按兵不动。 另从国际角度来看，分析师指出，近来全球主要工业国家的中央银行，尤其是欧洲和英国央行原已释出货币政策将偏紧缩讯息，最近却开始出现拖延现象，例如英国央行已宣布维持利率不变；至于本周将开会的美国联储局(FED)，料本月升息机率亦偏低，台湾央行亦无调高或调降利率的可能。 他们并称，近年来美国景气虽复苏，但台湾景气复苏力道却不及美国强劲，亦使过去台、美货币政策步伐一致的情况已改变；简言之，不论是经济成长力道或通膨率，台湾与美国均已脱钩。且不仅是台湾如此，其他亚洲国家/地区景气复苏步调也不一致，台湾央行不会跟着FED走。 台湾主计总处8月中将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%；同时预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。台湾8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.96%，略低于市场预期的升1.12%，惟稍高于7月的年增0.77%。 台湾国家发展委员会此前公布，7月景气对策信号续呈黄蓝灯，已是连续第四个月亮出黄蓝灯，综合判断分数22分。国发会表示，景气领先指标经回溯修正后，连续二个月回升，显示当前景气复苏力道虽尚待加强，但仍审慎乐观。 金融机构 重贴现率(%) 澳盛银行 1.375 巴克莱银行 1.375 群益投顾 1.375 国泰投信 1.375 中国信托商业银行 1.375 星展银行 1.375 第一金投顾 1.375 富兰克林华美投信 1.375 安智(ING)银行 1.375 日盛证券 1.375 凯基证券 1.375 兆丰国际证券 1.375 永丰投顾 1.375 渣打银行 1.375 法国兴业银行 1.375 台新投顾 1.375 元大投顾 1.375 中值 1.375 (完) (采访 李可柔；撰写 罗两莎；审校 张喜良)