路透调查：受访金融机构均预估台湾央行将连六季维持利率不变

* 事件：台湾央行第四季理监事会议 * 时间：12月21日(周四) * 调查结果：16家受访机构均估央行维持利率不变 路透台北12月18日 - 台湾央行将于本周四(21日)召开第四季理监事会议。路透调查结 果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率 不变。 凯基投顾分析师刘建志认为，虽然近期国际油价走高，不过台湾的通膨率仍在低档；此 外，台湾央行也相当重视经济成长率，直到今年下半年经济成长率才有乐观一点的数字出现 ，但以现行条件要使央行升息仍困难。 凯基投顾并预估，最快明年第三季央行会升息半码（0.125个百分点）；不过本波景气 向上循环走到明年第二季初料告段落，明年下半年景气复苏不会太强。 央行此前公布第三季理监事会议纪录显示，会议中有数位理事表达关注台湾投资动能长 期低缓现象。 台湾主计总处11月预估今年经济成长率为2.58%(前估为2.11%)，明年为2.29%(前估为2. 27%)，并预计明年内需贡献度大于外贸；分析师则不排除明年央行有调升利率可能。 台湾10月景气对策信号连三个月亮出绿灯，惟综合判断分数较上月修正后的28分减少5 分至23分；但景气领先、同时指标仍持续上升，显示当前景气仍维持复苏。 以外为金融机构对第四季理监事会议结果预估： 金融机构 重贴现率(%) 澳盛银行 1.375 群益投顾 1.375 国泰投信 1.375 中国信托商业银行 1.375 星展银行 1.375 第一金投顾 1.375 富兰克林华美投信 1.375 安智(ING)银行 1.375 日盛证券 1.375 凯基证券 1.375 永丰投顾 1.375 渣打银行 1.375 法兴 1.375 台新投顾 1.375 元富投顾 1.375 元大投顾 1.375 中值 1.375 (完) (采访 李可柔/高洁如；审校 张喜良)