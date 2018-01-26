路透调查：台湾去年第四季经济成长率概估料2.50%，较上季增幅下滑

* 公布数据：第四季GDP概估值 * 公布时间：下周三(31日)下午16:00 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.50% 路透台北1月26日 - 台湾主计总处将于下周三(31日)公布2017年第四季经济成长率概估值。路透调查预估 中值显示，第四季经济成长率料放缓至2.50%，较第三季的3.10%下降0.6个百分点。 路透调查的14家金融机构预测大区间在2.10-3.23%。台湾去年第二季经济成长率为2.13%，第一季增速2.6 0%。 主计总处此前上调2017年经济成长率预估值至2.58%(原为2.11%)，2018年为2.29%(前估为成长2.27%);至 于台湾央行去年12月维持重贴现率在1.375%，连六季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)： 金融机构 第四季GDP(%) ------------------------------- 澳盛银行 3.23 群益投顾 2.20 国泰投信 3.00 第一金投顾 2.30 富兰克林华美投信 3.20 安智银行 2.50 日盛投顾 2.30 凯基投顾 2.45 元富投顾 2.50 永丰投顾 2.60 法兴银行 3.00 渣打银行 2.20 台新投顾 2.10 元大投顾 3.17 --------------------------- 中值 2.50 (完) (撰写 李可柔/董永年; 审校 乔艳红)