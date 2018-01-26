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January 26, 2018 / 4:39 AM / 3 days ago

路透调查：台湾去年第四季经济成长率概估料2.50%，较上季增幅下滑

1 分钟阅读

    * 公布数据：第四季GDP概估值
    * 公布时间：下周三(31日)下午16:00
    * 调查家数：14家
    * 调查中值：年增2.50%

    路透台北1月26日 - 台湾主计总处将于下周三(31日)公布2017年第四季经济成长率概估值。路透调查预估
中值显示，第四季经济成长率料放缓至2.50%，较第三季的3.10%下降0.6个百分点。
    
    路透调查的14家金融机构预测大区间在2.10-3.23%。台湾去年第二季经济成长率为2.13%，第一季增速2.6
0%。     
    
    主计总处此前上调2017年经济成长率预估值至2.58%(原为2.11%)，2018年为2.29%(前估为成长2.27%);至
于台湾央行去年12月维持重贴现率在1.375%，连六季维持利率不变。

    以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
    
     金融机构        第四季GDP(%)
    -------------------------------
     澳盛银行          3.23 
     群益投顾          2.20
     国泰投信          3.00
     第一金投顾        2.30
    富兰克林华美投信   3.20
     安智银行          2.50
     日盛投顾          2.30
     凯基投顾          2.45
     元富投顾          2.50
     永丰投顾          2.60
     法兴银行          3.00
     渣打银行          2.20
     台新投顾          2.10    
     元大投顾          3.17  
    ---------------------------
      中值             2.50 (完)

 (撰写 李可柔/董永年; 审校 乔艳红)
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