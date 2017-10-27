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路透调查：台湾第三季经济成长率概估料2.15%，景气持续持稳复苏
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2017年10月27日 / 凌晨5点39分 / 1 天内

路透调查：台湾第三季经济成长率概估料2.15%，景气持续持稳复苏

1 分钟阅读

    * 公布数据：第三季GDP概估值
    * 公布时间：周二(31日)下午16:00
    * 调查家数：14家
    * 调查中值：年增2.15%

    路透台北10月27日 - 台湾主计总处将于下周二(31日)公布第三季经济成长率概估值。路透调查显示，第
三季经济成长率料达2.15%，较第二季的2.13%持稳。
    
    路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.15%，区间在1.80-3.75%。 
    
    第三季台湾出口与进口金额各年增17.5%、11.4%，均创七年同期的最大增幅。若剔除物价因素，则第三季
出口规模值创历年单季最高。 
    
    主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估略调高至2.11%，明年首估成长2.27%；至于台湾央行9月维持
重贴现率在1.375%，连五季维持利率不变。

    以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)：
    
    金融机构      第三季GDP(%)
    ---------------------------
     澳新银行     2.0 
     群益投顾     1.9
     国泰投信     2.64
     中国信托银行 2.2
     星展银行     2.3
     第一金投顾   2.25
     富兰克林投顾 2.1
     ING MARKETS  2.0
     凯基投顾     1.9
     元富投顾     2.2
     永丰投顾     2.02
     法兴银行     2.9
     台新投顾     1.8
     元大投顾     3.75  
    ---------------------------
    中值          2.15 (完)

 (撰写 李可柔/高洁如; 审校 曾祥进)

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