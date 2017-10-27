路透调查：台湾第三季经济成长率概估料2.15%，景气持续持稳复苏

* 公布数据：第三季GDP概估值 * 公布时间：周二(31日)下午16:00 * 调查家数：14家 * 调查中值：年增2.15% 路透台北10月27日 - 台湾主计总处将于下周二(31日)公布第三季经济成长率概估值。路透调查显示，第 三季经济成长率料达2.15%，较第二季的2.13%持稳。 路透调查的14家金融机构预测中值为年增2.15%，区间在1.80-3.75%。 第三季台湾出口与进口金额各年增17.5%、11.4%，均创七年同期的最大增幅。若剔除物价因素，则第三季 出口规模值创历年单季最高。 主计总处此前将台湾2017年经济成长率预估略调高至2.11%，明年首估成长2.27%；至于台湾央行9月维持 重贴现率在1.375%，连五季维持利率不变。 以下是金融机构对台湾经济成长率预估(%)： 金融机构 第三季GDP(%) --------------------------- 澳新银行 2.0 群益投顾 1.9 国泰投信 2.64 中国信托银行 2.2 星展银行 2.3 第一金投顾 2.25 富兰克林投顾 2.1 ING MARKETS 2.0 凯基投顾 1.9 元富投顾 2.2 永丰投顾 2.02 法兴银行 2.9 台新投顾 1.8 元大投顾 3.75 --------------------------- 中值 2.15 (完) (撰写 李可柔/高洁如; 审校 曾祥进)