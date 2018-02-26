路透调查：台湾1月外销订单金额料年增16.1%，连18个月正成长

* 台湾1月外销订单金额预估年增16.1%(上月为年增17.5%) * 数据将于3月1日(周四)0800GMT公布 路透台北2月26日 - 路透调查15家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长16.1%，料为连续第18个月正成长。 15家金融机构预估的区间在年增8-30%，中值在年增16.1%。 先前分析师指出，因苹果iPhone X第一季销售预料会比去年 第四季低，将会影响台湾第一季出口表现，今年第一季将不会比去年第四 季好；以年增率来看，随着今年景气高峰落在第一季，下半年外销订单可 能会走软。而央行今年不升息的机率存在，纵然要升息，时点也会落在下 半年。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值（％ ） 澳盛银行 +15.40 国泰投信 +14.60 中信商银 +20.20 星展银行 +16.10 第一金投顾 +10.50 富兰克林华美投信 +15.30 安智银行 +30.00 日盛投顾 +8.00 凯基投顾 +20.15 元富投顾 +16.30 永丰投顾 +18.20 法兴银行 +14.00 渣打银行 +26.20 台新投顾 +10.00 元大投顾 +20.10 中值 +16.10 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)