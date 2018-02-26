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亚洲
February 26, 2018 / 6:50 AM / a day ago

路透调查：台湾1月外销订单金额料年增16.1%，连18个月正成长

1 分钟阅读

    * 台湾1月外销订单金额预估年增16.1%(上月为年增17.5%)
    * 数据将于3月1日(周四)0800GMT公布

    路透台北2月26日 - 路透调查15家金融机构结果显示，台湾1月外销
订单金额料较上年同期增长16.1%，料为连续第18个月正成长。
    
    15家金融机构预估的区间在年增8-30%，中值在年增16.1%。
    
    先前分析师指出，因苹果iPhone X第一季销售预料会比去年
第四季低，将会影响台湾第一季出口表现，今年第一季将不会比去年第四
季好；以年增率来看，随着今年景气高峰落在第一季，下半年外销订单可
能会走软。而央行今年不升息的机率存在，纵然要升息，时点也会落在下
半年。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 
 金融机构          预估值（％
                   ）
 澳盛银行            +15.40
 国泰投信            +14.60
 中信商银            +20.20
 星展银行            +16.10
 第一金投顾          +10.50
 富兰克林华美投信    +15.30
 安智银行            +30.00
 日盛投顾             +8.00
 凯基投顾            +20.15
 元富投顾            +16.30
 永丰投顾            +18.20
 法兴银行            +14.00
 渣打银行            +26.20
 台新投顾            +10.00
 元大投顾            +20.10
 中值                +16.10
 (完)       

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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