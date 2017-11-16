路透调查：台湾10月外销订单金额料年增7.95%，连15个月正成长

* 台湾10月外销订单金额预估年增7.95%(上月为年增6.9%) * 数据将于11月20日(周一)0800GMT公布 路透台北11月16日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾10月外 销订单金额料较上年同期增长7.95%，料为连续第15个月正成长。 先前分析师指出，由于iPhone X延至11月才上市，因此第四季的出口 旺季会较晚出现，估计在12月到明年初，iPhone X出货更顺畅之后，才会 挹注出口表现。另外，近期全球景气复苏热络，没有向下疑虑，包括欧、 美、日、中的景气表现都不差，预估年底前经济成长力道应不错。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 +8.00 国泰投信 +7.90 星展银行 +9.30 第一金投顾 +8.00 富兰克林华美投 +4.30 信 安智银行 +2.00 凯基投顾 +10.07 元富投顾 +7.50 法兴银行 +8.10 渣打银行 +14.30 台新投顾 +6.00 元大投顾 +7.10 中值 +7.95 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)