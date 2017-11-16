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路透调查：台湾10月外销订单金额料年增7.95%，连15个月正成长
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#亚洲
2017年11月16日 / 上午9点14分 / 1 天前

路透调查：台湾10月外销订单金额料年增7.95%，连15个月正成长

1 分钟阅读

    * 台湾10月外销订单金额预估年增7.95%(上月为年增6.9%)
    * 数据将于11月20日(周一)0800GMT公布

    路透台北11月16日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾10月外
销订单金额料较上年同期增长7.95%，料为连续第15个月正成长。
    
    先前分析师指出，由于iPhone X延至11月才上市，因此第四季的出口
旺季会较晚出现，估计在12月到明年初，iPhone X出货更顺畅之后，才会
挹注出口表现。另外，近期全球景气复苏热络，没有向下疑虑，包括欧、
美、日、中的景气表现都不差，预估年底前经济成长力道应不错。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对10月外销订单的预估年变动率：(%) 
 金融机构          预估值
 澳盛银行         +8.00
 国泰投信         +7.90
 星展银行         +9.30
 第一金投顾       +8.00
 富兰克林华美投   +4.30
 信              
 安智银行         +2.00
 凯基投顾         +10.07
 元富投顾         +7.50
 法兴银行         +8.10
 渣打银行         +14.30
 台新投顾         +6.00
 元大投顾         +7.10
 中值             +7.95
 (完)      

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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