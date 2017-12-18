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路透调查：台湾11月外销订单金额料年增8.1%，连16个月正成长
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#亚洲
December 18, 2017 / 5:21 AM / 2 days ago

路透调查：台湾11月外销订单金额料年增8.1%，连16个月正成长

1 分钟阅读

    * 台湾11月外销订单金额预估年增8.1%(上月为年增9.2%)
    * 数据将于12月20日(周三)0800GMT公布

    路透台北12月18日 - 路透调查13家金融机构结果显示，台湾11月外
销订单金额料较上年同期增长8.1%，料为连续第16个月正成长。
    
    13家金融机构预估的区间在5.0-12.80%，中值在8.1%。
    
    先前分析师指出，受到苹果iPhone X出货动能带动，台湾外
销订单第四季到明年第一季会有不错表现，明年第一季可能淡季不淡；惟
明年第二季外贸恐有冷却现象，可能无法达到旺季或高峰的水准。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%) 
 金融机构         预估值（％
                 ）
 澳盛银行          +10.20
 国泰投信           +8.80
 中国信托          +10.00
 星展银行           +7.00
 第一金投顾         +8.50
 富兰克林华美投     +9.30
 信              
 日盛投顾           +7.00
 凯基投顾           +8.10
 元富投顾           +7.40
 法兴银行           +7.50
 渣打银行          +12.80
 台新投顾           +5.00
 元大投顾           +5.90
 中值               +8.10
 (完)       

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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