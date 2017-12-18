路透调查：台湾11月外销订单金额料年增8.1%，连16个月正成长

* 台湾11月外销订单金额预估年增8.1%(上月为年增9.2%) * 数据将于12月20日(周三)0800GMT公布 路透台北12月18日 - 路透调查13家金融机构结果显示，台湾11月外 销订单金额料较上年同期增长8.1%，料为连续第16个月正成长。 13家金融机构预估的区间在5.0-12.80%，中值在8.1%。 先前分析师指出，受到苹果iPhone X出货动能带动，台湾外 销订单第四季到明年第一季会有不错表现，明年第一季可能淡季不淡；惟 明年第二季外贸恐有冷却现象，可能无法达到旺季或高峰的水准。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对11月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值（％ ） 澳盛银行 +10.20 国泰投信 +8.80 中国信托 +10.00 星展银行 +7.00 第一金投顾 +8.50 富兰克林华美投 +9.30 信 日盛投顾 +7.00 凯基投顾 +8.10 元富投顾 +7.40 法兴银行 +7.50 渣打银行 +12.80 台新投顾 +5.00 元大投顾 +5.90 中值 +8.10 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)