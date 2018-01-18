路透调查：台湾2017年12月外销订单金额料年增13%，连17个月正成长

* 台湾2017年12月外销订单金额预估年增13%(上月为年增11.6%) * 数据将于1月22日(周一)0800GMT公布 路透台北1月18日 - 路透调查14家金融机构结果显示，台湾2017年12 月外销订单金额料较上年同期增长13%，料为连续第17个月正成长。 14家金融机构预估的区间在8.5-20%，中值在13%。 先前分析师指出，苹果新品iPhone X出货爆发期从去年12月到今年初 ，台厂接单可望因此受惠；受到主要成熟市场经济上扬带动，今年首季有 机会延续去年第四季成长动能，但料将降为个位数增长。而台湾经济维持 外热内冷的基调，若撇除央行新总裁的变数，今年全年央行维持利率不变 的可能性较高。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2017年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值（％ ） 澳盛银行 +12.20 国泰投信 +13.70 中国信托 +17.60 星展银行 +12.50 第一金投顾 +10.00 富兰克林华美投 +9.80 信 安智银行 +10.50 日盛投顾 +10.00 凯基投顾 +19.30 元富投顾 +18.30 法兴银行 +20.00 渣打银行 +17.10 台新投顾 +8.50 元大投顾 +13.50 中值 +13.00 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)