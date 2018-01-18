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January 18, 2018 / 6:48 AM / a day ago

路透调查：台湾2017年12月外销订单金额料年增13%，连17个月正成长

1 分钟阅读

    * 台湾2017年12月外销订单金额预估年增13%(上月为年增11.6%)
    * 数据将于1月22日(周一)0800GMT公布

    路透台北1月18日 - 路透调查14家金融机构结果显示，台湾2017年12
月外销订单金额料较上年同期增长13%，料为连续第17个月正成长。
    
    14家金融机构预估的区间在8.5-20%，中值在13%。
    
    先前分析师指出，苹果新品iPhone X出货爆发期从去年12月到今年初
，台厂接单可望因此受惠；受到主要成熟市场经济上扬带动，今年首季有
机会延续去年第四季成长动能，但料将降为个位数增长。而台湾经济维持
外热内冷的基调，若撇除央行新总裁的变数，今年全年央行维持利率不变
的可能性较高。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对2017年12月外销订单的预估年变动率：(%) 
 金融机构        预估值（％
                 ）
 澳盛银行          +12.20
 国泰投信          +13.70
 中国信托          +17.60
 星展银行          +12.50
 第一金投顾        +10.00
 富兰克林华美投    +9.80
 信              
 安智银行          +10.50
 日盛投顾          +10.00
 凯基投顾          +19.30
 元富投顾          +18.30
 法兴银行          +20.00
 渣打银行          +17.10
 台新投顾          +8.50
 元大投顾          +13.50
 中值              +13.00
 (完)       

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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