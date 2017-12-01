路透调查：沙特可能上调供应给亚洲的1月原油售价至逾三年最高--消息

路透新加坡12月1日 - 行业消息人士周五表示，石油出口大国沙特预 计将1月供应给亚洲的阿拉伯轻质原油涨价，以追随油价指标迪拜原油的 走势。这样一来，该原油价格将涨至逾三年最高。

亚洲的强劲需求、石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯持续减产，正使全 球油市逐渐恢复平衡。周四主要产油国同意将减产协议延长至2018年底， 该决议很快推动布兰特原油升穿64美元。

路透调查采访四位人士中的三位表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙 特阿美)可能将阿拉伯轻质油官方售价上调0.3-0.4美元，至2014年9月以 来最高。

行业消息人士称，提价是追随现货和第三个月迪拜原油价差拉大的走 势，上月该价差较10月上涨0.31美元。近月迪拜原油价格高于远期，暗示 对现货原油需求强劲。

调查受访者还预计阿拉伯超轻质原油1月官方售价将上涨0.50-0.60美元。上个月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK飙升至2016年初以来最高水准。

受访者称，阿拉伯中质和重质原油1月涨幅幅度可能要小于轻质油，因上个月燃料油裂解价差走软。

四名受访者中仅有一位预计阿拉伯重质原油1月OSP会降价。

沙特原油OSP通常在每个月的第五天前后发布，并为伊朗、科威特和伊拉克油价提供参考，影响逾1,200万桶/日目的地为亚洲的原油。

国有石油巨头沙特阿美会根据客户建议，以及根据收益率和产品价格对过去一个月石油价值变动进行计算之后，再设定其原油价格。

沙特阿美高管出于政策规定，不对沙特每月OSP置评。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧)