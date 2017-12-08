路透调查：澳元后市看俏，新西兰元料企稳

* 澳元一个月后料为0.7600，一年后料为0.7800

* 新西兰元六个月后料为0.6900，一年后料为0.7100

路透悉尼12月8日 - 如果路透调查分析师所得预估可信的话，澳元跌至六个月低位可能是短暂的；新西兰元则料在近期下跌后企稳。

路透针对52位分析师的调查显示，澳元兑美元一个月和三个月后料为0.7600，一年后则升至0.7800。

对空头投机客来说这是个重要讯息。空方本周终于让澳元跌破重要技术支撑位0.7530，压低澳元至0.7501。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)外汇研究主管Daniel Been表示，“我们认为投资人过度演绎了利差所释出的利空讯息。”

“当所有通常会对澳元造成影响的因素都纳入考量后，近期人气依然过于偏空，”他并称。“大宗商品价格表明澳元应该要更接近0.8500。”

澳元一直承压，因其相较于美元的利差优势缩减至几乎为零。

两年期澳洲债券相较于美债的利差实际上已转为负值，此为2000年中以来首见，而当时澳元兑美元报价为0.55美元。

美联储下周料肯定再次升息，澳洲央行本周则是连续第15次会议维持利率不变。

路透调查显示大多数分析师预期美联储明年将升息三次。

澳洲消费者较为不安且家庭需求疲弱，增加了澳洲央行长时间将指标利率维持在纪录低位1.50%的机率。

“我们认为澳元上档有限，”摩根士丹利分析师在研究报告中称。该投行预计明年底澳元兑美元将报0.7000美元。

“薪资增长有限，目前我们开始看到消费放缓，”他们补充称。“我们将继续观察0.7690/7700美元关键技术位，但我们不考虑参与澳元可能的上涨行情。”

**新西兰元**

新西兰元近期下跌后，分析师对该货币汇率的预估大致未变，他们担心新的中左翼工党政府将推行不太欢迎外资的政策。

自9月大选后新西兰元已跌逾6%。

预估中值为，一个月后新西兰元兑美元将报0.6900美元，低于上次调查时预估的0.7000美元。

直至2018年中期，新西兰元料将持稳在0.69美元，明年底前微涨至0.7100美元。

新西兰元最新报0.6830美元，从7月高位0.7557下滑，上月一度跌至0.6781水准。(完) (编译 戴素萍/于春红; 审校 孙茉莉/王颖)