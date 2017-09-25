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重发-《全球汇市》欧元和新西兰元承压，德国和新西兰面临政治不确定性
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#亚洲
2017年9月25日 / 凌晨12点49分 / 1 个月前

重发-《全球汇市》欧元和新西兰元承压，德国和新西兰面临政治不确定性

3 分钟阅读

 (因技术问题重发)
    路透悉尼/东京9月25日 - 欧元周一亚洲盘初下滑，此前德国大选结果显示极右翼政党的支持率飙升，保
守阵营支持率大幅流失，议会分裂将让德国总理梅克尔必须带领一个远不稳定的执政联盟。              
    
    欧元兑美元      下跌0.3%至1.1922，随着日内流动性增加，汇价有可能测试1.1860附近的支撑位。
    
    虽然德国总理梅克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，但在反移民的德国新选择党(AfD)的支持率大幅
上升，保守派阵营支持率大降。
    
    尽管得票最多，但梅克尔阵营的得票率为1949年以来最差。其当前的联盟伙伴社会民主党(SPD)得票率下
滑至20.7%，为战后最低水平。之后该党领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，SPD将拒绝再加入联合政府，转
而扮演反对党的角色。
    
    “大选后最重要的消息或许就是当前的联盟伙伴SPD立即宣布将扮演反对党角色，”RBC Europe驻伦敦的
全球宏观策略师Peter Schaffrik说。
    
    “SPD退出(大联合政府)后，我认为剩下唯一现实的选项是梅克尔的基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(
CSU)和德国自由民主党(FDP)及绿党结盟，被称为‘牙买加联盟--因三党的传统颜色分别为黑、黄、绿，正好
是牙买加国旗的颜色，”他说。
    
    政治不确定性也拖累新西兰元，此前新西兰在周末的选举中，无一政党赢得过半席次。[nL4T1M502G
    
    新西兰元兑美元        跌0.7%至0.7285美元，目前在0.7280美元暂时获得技术支撑。
    
    新西兰执政的国家党在大选中赢得最高的票数，但主要党派都没有在国会赢得足够席位以获得过半数的优
势，因此可能不得不进行持续数日或数周的组建联合政府。
    
    英镑兑美元        持稳在1.3486美元，周五则下跌，当天评等机构穆迪调降英国信用评等，称英国政府
降低其沉重债务负担的计划已偏离正轨，而且退欧将令英国经济承压。            
    
    在英国首相特蕾莎梅提出与欧盟新关系计划数小时后，评级机构穆迪调降英国评等至Aa2，凸显退欧给英
国带来的经济风险。
    
    特蕾莎梅在演讲中并未提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。
    
    日圆兑美元      跌0.4%报112.36日圆，因对日本首相安倍的经济刺激计划的希望带来提振。预计安倍将
宣布提前大选，时间或在10月22日举行。
    
    日本经济新闻周末调查显示，44%的选民计划投票支持安倍所在的自民党，主要反对党民主党的支持率为8
%。
    
    “鉴于预期国会决议等因素，本周伊始交易员可以轻松地卖出日圆。但我怀疑许多选举相关题材已经被消
化，日圆跌势将有限，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki表示。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1930  1.1952  -0.18 +13.48  1.0513
    美元/日圆                   112.47  111.97  +0.45  -3.76  116.87
    欧元/日圆                   134.19  133.78  +0.31  +8.97  123.14
    美元/瑞郎                   0.9708  0.9688  +0.21  -4.62  1.0178
    英镑/美元                   1.3528  1.3491  +0.27  +9.66  1.2336
    美元/加元                   1.2337  1.2336  +0.01  -8.14  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5824  6.5804  +0.03  -5.60  6.9726
    澳元/美元                   0.7966  0.7962  +0.05 +10.41  0.7215
    新西兰元/美元               0.7280  0.7339  -0.80  +4.88  0.6941
    澳元/日圆                   89.630  89.170  +0.52  +6.30  84.320
    新西兰元/日圆               81.900  82.160  -0.32  +0.90  81.170
    英镑/日圆                   152.14  151.17  +0.64  +5.64  144.02
    澳元/新西兰元               1.0943  1.0843  +0.92  +5.39  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

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