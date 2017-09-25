重发-《全球汇市》欧元和新西兰元承压，德国和新西兰面临政治不确定性

(因技术问题重发) 路透悉尼/东京9月25日 - 欧元周一亚洲盘初下滑，此前德国大选结果显示极右翼政党的支持率飙升，保 守阵营支持率大幅流失，议会分裂将让德国总理梅克尔必须带领一个远不稳定的执政联盟。 欧元兑美元 下跌0.3%至1.1922，随着日内流动性增加，汇价有可能测试1.1860附近的支撑位。 虽然德国总理梅克尔在周日大选中成功赢得第四个任期，但在反移民的德国新选择党(AfD)的支持率大幅 上升，保守派阵营支持率大降。 尽管得票最多，但梅克尔阵营的得票率为1949年以来最差。其当前的联盟伙伴社会民主党(SPD)得票率下 滑至20.7%，为战后最低水平。之后该党领导人舒尔茨(Martin Schulz)表示，SPD将拒绝再加入联合政府，转 而扮演反对党的角色。 “大选后最重要的消息或许就是当前的联盟伙伴SPD立即宣布将扮演反对党角色，”RBC Europe驻伦敦的 全球宏观策略师Peter Schaffrik说。 “SPD退出(大联合政府)后，我认为剩下唯一现实的选项是梅克尔的基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟( CSU)和德国自由民主党(FDP)及绿党结盟，被称为‘牙买加联盟--因三党的传统颜色分别为黑、黄、绿，正好 是牙买加国旗的颜色，”他说。 政治不确定性也拖累新西兰元，此前新西兰在周末的选举中，无一政党赢得过半席次。[nL4T1M502G 新西兰元兑美元 跌0.7%至0.7285美元，目前在0.7280美元暂时获得技术支撑。 新西兰执政的国家党在大选中赢得最高的票数，但主要党派都没有在国会赢得足够席位以获得过半数的优 势，因此可能不得不进行持续数日或数周的组建联合政府。 英镑兑美元 持稳在1.3486美元，周五则下跌，当天评等机构穆迪调降英国信用评等，称英国政府 降低其沉重债务负担的计划已偏离正轨，而且退欧将令英国经济承压。 在英国首相特蕾莎梅提出与欧盟新关系计划数小时后，评级机构穆迪调降英国评等至Aa2，凸显退欧给英 国带来的经济风险。 特蕾莎梅在演讲中并未提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。 日圆兑美元 跌0.4%报112.36日圆，因对日本首相安倍的经济刺激计划的希望带来提振。预计安倍将 宣布提前大选，时间或在10月22日举行。 日本经济新闻周末调查显示，44%的选民计划投票支持安倍所在的自民党，主要反对党民主党的支持率为8 %。 “鉴于预期国会决议等因素，本周伊始交易员可以轻松地卖出日圆。但我怀疑许多选举相关题材已经被消 化，日圆跌势将有限，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki表示。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1930 1.1952 -0.18 +13.48 1.0513 美元/日圆 112.47 111.97 +0.45 -3.76 116.87 欧元/日圆 134.19 133.78 +0.31 +8.97 123.14 美元/瑞郎 0.9708 0.9688 +0.21 -4.62 1.0178 英镑/美元 1.3528 1.3491 +0.27 +9.66 1.2336 美元/加元 1.2337 1.2336 +0.01 -8.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.5824 6.5804 +0.03 -5.60 6.9726 澳元/美元 0.7966 0.7962 +0.05 +10.41 0.7215 新西兰元/美元 0.7280 0.7339 -0.80 +4.88 0.6941 澳元/日圆 89.630 89.170 +0.52 +6.30 84.320 新西兰元/日圆 81.900 82.160 -0.32 +0.90 81.170 英镑/日圆 152.14 151.17 +0.64 +5.64 144.02 澳元/新西兰元 1.0943 1.0843 +0.92 +5.39 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)