重发-《全球汇市》美元兑日圆走坚，暂时摆脱朝鲜发射导弹的影响

(重发以修改标头，内文无变化) * 朝鲜发射的导弹飞越日本上空后落入太平洋 * 美元兑日圆起初下跌，但之后回升 * 美债收益率近期上涨支撑美元 路透新加坡9月15日 - 美元兑日圆周五小升，在之前因朝鲜发射导弹飞越日本而遭受打击之后重获动能。 美元兑日圆 最新报110.37，日内上涨0.1%，周五亚洲盘初曾触及109.55的日低，当时美元承压，因有报道称朝鲜发射导弹飞越日本上空后落入太平洋，带动日圆攀升。 韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势 。 日本是全球最大的净债权国，在市场面临不确定性之际，交易商会假定日本人将把海外资金汇回，而这将可抵销掉外资出脱日本资产的影响。 因此，日圆持续作为避险货币，尽管日本在地理位置上邻近朝鲜。 市场参与者表示，金融市场或许会暂时焦躁不安，但市场整体对朝鲜发射导弹的反应或许很短暂。 Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata称，市场原本就认为朝鲜可能会对联合国安理会针对朝鲜的新制裁进行报复。 Murata还称，美元兑日圆不太可能会大幅下跌，尤其是在美国最新通胀数据提升美联储将在年底再度升息的预期之后。 他说，“对美国升息的预期较9月初已上升，这推高了美国公债收益率，我认为这支撑美元兑日圆。” 美国10年期公债收益率 最新报2.181%，本周以来已上涨12个基点。 英镑暂获喘息，周四大幅上涨，因英国央行警告称“未来几个月”可能展开10年来的首次升息。 英镑兑美元 持稳在1.3403。周四该货币对突破1.34美元，为一年来首次突破该水平，日线录得1.4%涨幅。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1913，低于上周所及两年半高点1.2092。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1912 1.1918 -0.05 +13.31 1.0513 美元/日圆 110.40 110.22 +0.16 -5.54 116.87 欧元/日圆 131.50 131.37 +0.10 +6.79 123.14 美元/瑞郎 0.9634 0.9630 +0.04 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.3402 1.3395 +0.05 +8.64 1.2336 美元/加元 1.2173 1.2162 +0.09 -9.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.5496 6.5418 +0.12 -6.07 6.9726 澳元/美元 0.7994 0.8005 -0.14 +10.80 0.7215 新西兰元/美元 0.7234 0.7220 +0.19 +4.22 0.6941 澳元/日圆 88.260 88.250 +0.01 +4.67 84.320 新西兰元/日圆 79.850 79.650 +0.25 -1.63 81.170 英镑/日圆 147.97 147.68 +0.20 +2.74 144.02 澳元/新西兰元 1.1049 1.1074 -0.23 +6.41 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王洋/张若琪/汪红英/王颖；审校 许娜/汪红英/王兴亚/白云)