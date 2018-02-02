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February 2, 2018 / 2:45 AM / a day ago

重发-《全球汇市》美元料将录得周线跌幅，尽管美国公债收益率上涨

3 分钟阅读

 (重发以调整文末表格格式，内文不变)
    * 日圆对日本央行特别公债购买操作反应温和
    * 美元指数距三年低点不远
    * 强劲的制造业调查结果支撑欧元
    * 美国周五稍晚将公布的就业报告受关注

    路透东京2月2日 - 美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关
注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。
    
    日圆则基本未理会日本央行的特别购债操作，此次操作是为了阻止日本公债收益率上涨
。日债收益率此前一直在追随全球公债收益率的上涨势头。

    美元指数             日内近持平，报88.701，守在一周前触及的三年低点88.429之
上，但周线迄今仍下跌0.4%。

    指标10年期美国公债收益率           周五早盘触及高点2.797%，试探2014年4月以来
最高水准。

    U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“这有点违反直
觉。你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比
如欧洲经济正在增强的更多证据。

    周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将
走向货币政策正常化的预期。            
    
    欧元/美元      跌0.1%报1.2499，但仍接近上周触及的三年高点1.2538。本周迄今累
计上涨0.6%。
    
    美元兑日圆      小幅走高至109.50日圆，但仍高于一周前触及的四个月低点108.28日
圆。
    
    日本央行周五提出无限量购买距离到期日五至10年的日本公债，将按照较前收盘高2个
基点的水平购买。据此，央行将以0.110%的收益率购买10年期公债，与以往无限量购债操作
的水准相同。            
    
    日本央行还将计划购买的五至10年期公债的规模，从去年8月底以来一直维持不变的的4
,100亿日圆提高至4,500亿。
    
    外汇市场基本上未受到日本央行此举的太大影响。美元兑日圆随后降至109.28的盘中低
点，之后又回升。
    
    “日本央行的措施今天未对汇市产生大的影响，因许多市场参与者认为日本央行并不打
算进一步扩张资产负债表，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇分析师Masashi Murat
a说。
    
    “所以今天的声明不能在很大程度上抬升美元，”他说。
    
    周五晚些时候，投资者将关注美国的1月非农就业数据，寻找有关美国劳工市场状况的
最新线索。

    路透调查显示，分析师预计美国1月份非农就业岗位增加18万个；12月份为增加14.8万
个。预计失业率将维持在17年低点4.1%不变。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持指标利率不变，不过很多市场人士预计3月
份将升息。

    美联储去年加息三次，预计今年还将加息三次。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2500  1.2508  -0.06  +4.20  1.1996
    美元/日圆                   109.48  109.39  +0.08  -2.83  112.67
    欧元/日圆                   136.85  136.81  +0.03  +1.24  135.18
    美元/瑞郎                   0.9263  0.9262  +0.01  -4.93  0.9743
    英镑/美元                   1.4261  1.4264  -0.02  +5.54  1.3512
    美元/加元                   1.2276  1.2266  +0.08  -2.39  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2853  6.2905  -0.08  -3.49  6.5125
    澳元/美元                   0.8013  0.8038  -0.31  +2.72  0.7801
    新西兰元/美元               0.7372  0.7396  -0.32  +4.04  0.7086
    澳元/日圆                   87.730  87.940  -0.24  -0.18  87.890
    新西兰元/日圆               80.720  80.910  -0.23  +1.10  79.840
    英镑/日圆                   156.15  156.04  +0.07  +2.66  152.11
    澳元/新西兰元               1.0867  1.0864  +0.03  -1.27  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/张涛/郑茵/王洋/王灿；审校 于春红/张若琪/孙茉莉/王兴亚/许娜)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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