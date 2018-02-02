重发-《全球汇市》美元料将录得周线跌幅，尽管美国公债收益率上涨

(重发以调整文末表格格式，内文不变) * 日圆对日本央行特别公债购买操作反应温和 * 美元指数距三年低点不远 * 强劲的制造业调查结果支撑欧元 * 美国周五稍晚将公布的就业报告受关注 路透东京2月2日 - 美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关 注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。 日圆则基本未理会日本央行的特别购债操作，此次操作是为了阻止日本公债收益率上涨 。日债收益率此前一直在追随全球公债收益率的上涨势头。 美元指数 日内近持平，报88.701，守在一周前触及的三年低点88.429之 上，但周线迄今仍下跌0.4%。 指标10年期美国公债收益率 周五早盘触及高点2.797%，试探2014年4月以来 最高水准。 U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“这有点违反直 觉。你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比 如欧洲经济正在增强的更多证据。 周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将 走向货币政策正常化的预期。 欧元/美元 跌0.1%报1.2499，但仍接近上周触及的三年高点1.2538。本周迄今累 计上涨0.6%。 美元兑日圆 小幅走高至109.50日圆，但仍高于一周前触及的四个月低点108.28日 圆。 日本央行周五提出无限量购买距离到期日五至10年的日本公债，将按照较前收盘高2个 基点的水平购买。据此，央行将以0.110%的收益率购买10年期公债，与以往无限量购债操作 的水准相同。 日本央行还将计划购买的五至10年期公债的规模，从去年8月底以来一直维持不变的的4 ,100亿日圆提高至4,500亿。 外汇市场基本上未受到日本央行此举的太大影响。美元兑日圆随后降至109.28的盘中低 点，之后又回升。 “日本央行的措施今天未对汇市产生大的影响，因许多市场参与者认为日本央行并不打 算进一步扩张资产负债表，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇分析师Masashi Murat a说。 “所以今天的声明不能在很大程度上抬升美元，”他说。 周五晚些时候，投资者将关注美国的1月非农就业数据，寻找有关美国劳工市场状况的 最新线索。 路透调查显示，分析师预计美国1月份非农就业岗位增加18万个；12月份为增加14.8万 个。预计失业率将维持在17年低点4.1%不变。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持指标利率不变，不过很多市场人士预计3月 份将升息。 美联储去年加息三次，预计今年还将加息三次。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2500 1.2508 -0.06 +4.20 1.1996 美元/日圆 109.48 109.39 +0.08 -2.83 112.67 欧元/日圆 136.85 136.81 +0.03 +1.24 135.18 美元/瑞郎 0.9263 0.9262 +0.01 -4.93 0.9743 英镑/美元 1.4261 1.4264 -0.02 +5.54 1.3512 美元/加元 1.2276 1.2266 +0.08 -2.39 1.2577 美元/离岸人民币 6.2853 6.2905 -0.08 -3.49 6.5125 澳元/美元 0.8013 0.8038 -0.31 +2.72 0.7801 新西兰元/美元 0.7372 0.7396 -0.32 +4.04 0.7086 澳元/日圆 87.730 87.940 -0.24 -0.18 87.890 新西兰元/日圆 80.720 80.910 -0.23 +1.10 79.840 英镑/日圆 156.15 156.04 +0.07 +2.66 152.11 澳元/新西兰元 1.0867 1.0864 +0.03 -1.27 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/张涛/郑茵/王洋/王灿；审校 于春红/张若琪/孙茉莉/王兴亚/许娜)