重发 -《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）

(重发以删除多余的段落) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》去年四季度GDP增速料小幅降至6.7%，12月工业和投资略放缓

路透综合61家机构预测中值结果显示，中国四季度经济增速较前季略有放缓，但全年增速仍远超年初制定的增长6.5%左右的目标；具体到12月，经济增长动力有所减弱，工业、投资和消费增速均小幅放慢。

--路透调查：中国2018年经济增长可能放缓至6.5%，政府应对债务风险

路透调查显示，今年中国经济预计有所降温，因政府引领的应对债务风险，以及治理工业污染措施给总体经济活动造成拖累。中国政府推动经济脱离大规模举债投资模式的行动已进入第二年，重拳打击投机性房地产信贷、影子银行融资活动等，政策制定者希望经济能走上长期持续增长的道路。

--中美关系：双方应以建设性方式处理敏感问题，推动半岛问题妥善解决--习近平

中国中央电视台（CCTV）报导称，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平称，保持中美两国关系健康发展符合两国人民利益，中美双方应该采取建设性方式，通过对彼此开放市场，做大合作蛋糕，妥善解决双方关切的经贸问题。[nL3S1PB1SE

--中国数据：去年12月FDI同比降9.2%，全年增7.9%规模创历史新高--商务部

中国商务部称，2017年实际使用外资(FDI)金额8,775.6亿元人民币，同比增长7.9%，实现平稳增长的同时也创下历史新高；12月当月FDI为739.4亿元人民币，同比下降9.2%。

--中国数据：去年11、12月ODI同比增34.9%和49%，全年降近三成--商务部

中国商务部表示，2017年11月和12月非金融类对外直接投资（ODI）同比分别增34.9%和49%，连续两个月实现正增长；全年累计实现ODI投资1,200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。

--中国经济：探索农村宅基地“三权分置”，以盘活农村闲置农房和宅基地--国土部长

中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地和农民房屋使用权，是一项重大创新，而城里人到农村买宅基地这个口子不能开。

--中国房地产：研究非房企取得使用权的土地作为住宅用地的办法--国土部长

中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称，要改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，研究制定权属不变、符合土地和城市规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。

--中国国企：积极推进主业处于充分竞争行业的商业类国企混改--国资委

中国国务院国资委主任肖亚庆表示，今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化，探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式；并积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改，进一步推动重点领域混改试点。

--券商观点：中国多省下修GDP短期经济承压，债务压力上升倒逼财税改革--海通

中国内蒙古、天津滨海新区等多地近期开始挤压过去经济数据中的水分。海通证券发布报告称，经济数据的虚高并非孤例，高增长目标下，做高GDP和财政收入似乎成为地方政府不得已的选择，经济数据下修势必对短期经济形成冲击。

--中国就业：去年四季度景气度继续向好，但结构矛盾依旧突出--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新报告，虽然四季度是传统求职“淡季”，但得益于宏观经济的利好环境，企业用工需求持续增加，去年四季度就业景气度持续向好，但行业及地域的就业结构性矛盾依旧突出。

--台湾经济：今年出口至新南向18国年增率估达5%，高于平均--国贸局

台湾经济部国际贸易局表示，今年目标新南向18国的出口金额增加5%以上，高于今年台湾官方最新出口预估年增4.51%。

--香港房地产：去年一手私人住宅登记金额创新高，长实称冠--中原地产

香港大型物业代理--中原地产发表的数据显示，2017年登记一手私人住宅买卖金额达2,428.83亿港元，创历史新高；当中以长实集团的楼盘销售额称冠，达528.81亿港元，新鸿基地产紧跟其后，为459.9亿港元；两大地产商占去年一手私人住宅买卖金额近41%。

【金融】

--数字货币：中国央行官员称，需终止虚拟货币集中化交易--消息人士

据路透看到的一份政府会议内部备忘录显示，中国央行一位高管称，当局应该禁止虚拟货币的集中交易，以及提供相关服务的个人或机构。

--中国金融：没必要在近期升息，人民币汇率今年料维持在6.6左右--专家

中国国内媒体--第一财经专访人民银行参事盛松成称，中国没有必要在近期再提高存贷款的基准利率，因为再提高存贷款的基准利率，等于为金融机构加息提供了背书，它会进一步提高对实体经济的存贷款利率，尤其是贷款利率。

--中国金融：蚂蚁金服称已获准发行新的消费贷款资产支持证券

中国金融服务企业蚂蚁金服对路透表示，公司已获准向机构投资者发行以消费金融为基础资产的交易所ABS产品，目前已进入邀约询价阶段。

--中国金融：云南国有资本已于今日兑付中融信托的两期信托计划--新华

新华社援引中国云南省国有资本运营有限公司公告称，云南国资与中融信托合作的嘉润30号、嘉润31号信托计划已于当日兑付完毕，而且该事项不是违约事件，是经双方协商认可的延期支付。

--台湾金融：今年对台债操作略偏保守，将聚焦美金融债券--中华邮政

台湾最大存款机构--中华邮政公司称，因台债殖利率相对较低，该公司今年在台债操作上将略偏保守，未来将聚焦美国金融债券和企业债；但是，台债殖利率若有弹高，仍会择机加码。

--香港金融：金管局基建融资促进办公室新增九个合作伙伴，总数增至87间

香港金融管理局（HKMA）宣布，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）增加九间机构加入为合作伙伴，总数增至87间。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,200亿逆回购63天期重启，单日净投放2,700亿

中国央行公开市场今日进行总额3,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,600亿元，14天期1,500亿元，此外63天逆回购在暂停一个半月后重启，操作量100亿元。据此计算，今日公开市场净投放2,700亿元，本周前两日累计净投放达5,355亿元。

--中国货币市场：央行连续大额净投放对冲缴税影响，资金面维持紧平衡

中国央行公开市场连续第二日大额净投放，以对冲缴税走款高峰影响，银行间市场资金面也维持在紧平衡。随着税期影响逐渐减弱，短期资金压力略有缓和，不过进入本月下旬跨月及跨春节需求又紧随而至，流动性难回宽松局面。

--中国债市动态：逆回购再放量期现货暂显稳势，一级国开债需求略好于预期

中国债市期现货均暂趋稳，略偏淡交投中现券收益率基本在上日收盘附近盘整。交易员表示，尽管央行公开市场继续放量操作，但是现券交投情绪仍不高，收益率陷窄幅震荡，强监管预期压制下，后市整体仍偏悲观；不过国开新债需求稍好于预期，一年期品种尤甚。

--中国债市：财政部一年国债随卖收益率3.6173%，投标倍数1.96倍

业内人士透露，中国财政部上午进行国债做市支持操作，本次随卖操作标的券--一年期国债170024券最终中标收益率为3.6173%，投标倍数1.96倍。这也是财政部开展国债做市支持操作以来首次随卖一年期品种。

--新债招标：国开行一年增发债收益率4.1935%，三年4.7571%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年和三年固息债，中标收益率为4.1935%和4.7571%，投标倍数3.19倍和2.36倍；此前市场预测均值为4.34%和4.81%。

--中国信用债：丹东港集团称15丹东港PPN001未按期足额兑付本息，构成违约

中国丹东港集团有限公司公告称，其发行的非公开定向债务融资工具“15丹东港PPN001”应于1月13日付息及兑付本金，公司尚未能筹集足额偿付资金，已构成实质性违约。

--中国货币市场：226家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模43,010亿

中国包商银行等多家银行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有226家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模43,009.5亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价续涨，美指跌势不止人民币易升难贬

中国人民币兑美元即期早盘继续大涨，但未升破昨日盘中高点，中间价则创25个月新高。交易员指出，市场对欧洲经济乐观预期提振欧元人气，助力人民币维持强势，进而加剧客盘结汇意愿。短期如果美元指数不能止住跌势，人民币仍将延续易升难贬走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.97

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.07%至94.97；SDR篮子指数微升至96.12，BIS篮子指数微升至95.89。

--《热点透视》人民币国际化进程重启，新一波升势动能十足

经过几年的无甚作为后，中国现正重新启动人民币国际化工程。一些欧洲国家央行将人民币纳入本国外汇储备，提供了一臂之力。再加上欧元走强，以及中国当局似乎从容看待的态度，人民币可能轻易地进一步升值。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至逾两个月新高，流动性改善市场情绪相对乐观

中国股市沪综指收升至逾两个月新高。分析师指出，受本周央行连续向市场注入流动性影响，今日大盘低开后在金融地产等权重板块带动下震荡走高，个股普涨。不过短期大盘尚未完全完成调整修复，今日资金回流相对谨慎，预计沪综指将在当前位置附近震荡继续蓄势。

--《独家新闻》美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息

据两名国会助手表示，出于国家安全考虑，美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T切断与中国手机厂商华为的所有商业联系，并反对中国电信运营商中国移动进入美国市场。

--中国证券：拓展多元化互补型股权融资渠道，推进债券创新--证监会

中国证监会副主席姜洋表示，将把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置，拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道；积极推进债券市场品种创新，发展可交换债、绿色债、项目收益债等，实现债券市场数量与质量并重发展。

--中国基金：私募基金去年规模效益较明显，未来集中度将提升--私募云通

中国私募基金研究机构--私募云通发布最新报告称，在去年A股市场结构分化行情下，私募基金管理人的规模效益比较明显，大中型私募旗下产品平均收益大幅跑赢小型私募机构。报告预计未来私募基金的行业集中度将会有所提升，业绩分化更为明显。

--基金观点：香港股市有高单位数回调压力，惟前景向好--富兰克林邓普顿

环球投资管理机构--富兰克林邓普顿称，近期香港股市持续向好，但由于加息预期和地缘政治风险升温将令市场波动性增加，预料港股亦有高单位数的回调压力，相信调整过后有助股市健康发展，而该行特别看好大盘股和金融股。

--电信产业：去年中国十大畅销智能手机，苹果为唯一入榜外资厂商--报告

市场调研公司Counterpoint Research发布报告显示，在去年中国十大畅销智能手机排行中，苹果有两款手机上榜，并成为唯一上榜的外资品牌。除苹果外，还有OPPO、VIVO、华为荣耀、小米等品牌入榜，其中OPPO R9S以3.0%市占率荣获第一名。

--企业结盟：京东和VNG牵头投资越南电商公司Tiki.vn

中国线上零售商京东表示，已经牵头投资越南电子商务公司Tiki.vn，以扩张东南亚业务。京东面临来自阿里巴巴和亚马逊的竞争。

--中国企业：小米已委聘保荐人，在香港IPO可能性最大--消息

知情消息人士称，小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开发行(IPO)的保荐人。小米估值可能高达1,000亿美元。

--中国企业：苏宁控股冀三年内交易规模增至4万亿元，线下实体店两万家

中国综合性民企--苏宁控股决定将原有的物流、IT体系升级为产业集团并独立运作，并提出至2020年线下实体店2万家、交易规模4万亿元人民币的中期目标，苏宁控股各业态未来发展将提速。

--中国个股：兴业银行去年实现净利573.7亿元，同比增6.54%--业绩快报

中国大型股份制银行--兴业银行发布2017年业绩快报，根据初步核算数据，2017年该行实现净利润573.71亿元人民币，同比增长6.54%。

--香港个股：中国宏桥先旧后新配股筹逾62亿港元，以补充营运资金及偿债

中国铝产品生产商--中国宏桥宣布，以先旧后新方式配售6.5亿股新股，集资62.4亿港元，所得资金将用作补充公司的日常营运资金及减少尚未偿还负债。(完) (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)