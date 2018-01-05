重发-日本债市：公债价格全线持平，受股市上涨限制

(重发以补上遗漏段落) 路透东京1月5日 - 日本公债价格周五全线持平，股市持续上涨限制债市走势。 五年期公债 和30年期公债 收益率(殖利率)分别持平在负0.100%和0.810%，10年期公债 收益率小幅上涨0.5个基点至0.055%。 但投资者对日债的需求依旧稳健。周五进行的3,000亿日圆(26.6亿美元)旨在增加流动 性的日债标售吸引了旺盛需求，因预计日本央行大规模购债在2018年也将支撑债市。 日本财务省定期在这类旨在提高市场流动性的标售中发售非指标期债券。 日股日经指数 追随全球股市上升之势，在银行和券商类股上涨带动下，已测试2 6年高位。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +0.0 -0.140% 五年期公债 -0.100% +0.0 -0.100% 10年期公债 0.055% +0.5 0.050% 20年期公债 0.570% +0.0 0.570% 30年期公债 0.810% +0.0 0.810% 10年期公债期货 150.73 +0.00 150.73 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 汪红英)