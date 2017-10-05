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重发 - 日本股市：收盘持平徘徊在两年高点附近，市场谨慎氛围转浓
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2017年10月5日 / 早上6点49分 / 16 天前

重发 - 日本股市：收盘持平徘徊在两年高点附近，市场谨慎氛围转浓

1 分钟阅读

(重发日本股市收盘稿)

路透东京10月5日 - 日本股市日经指数上日触及两年高点后周四收盘近持平，因在美国本周稍晚公布非农就业等重要经济数据出炉前，投资人转趋审慎。

日经指数收盘上涨1.9点或0.01%至20,628.56点，周三一度升至2015年8月以来高点20,689.08点。

“在来到如此高的位置之后，且美国即将公布月度就业报告，部分投资人了结获利并不让人感到意外，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

“但另一方面，在美股触及纪录新高之际，也没有太令人信服的理由去大举出售日股，因此整体市场持平，”他说。

最新路透调查显示，受访者大多乐观预计日经指数到年底将创出21年高位，受到疲弱日圆的提振，以及市场预期首相安倍晋三将在10月22日的大选中获胜。

周四公布的日本资本流动数据显示，9月30日止当周外资转为买超日股。外资9月30日止当周在日本股市买超9,533亿日圆。

不过，在朝鲜半岛局势持续紧张之际，一些人保持警惕。

下跌版块中包括金融股，其中第一生命控股收跌1.3%，保险分类指数跌1%。

科技股和电子配件制造商股也下滑。爱德万测试(Advantest)跌1.2%，村田制作所跌0.9%，东电化(TDK)跌0.5%。

日本按销售额计最大的零售商--永旺逆市上扬，涨2.1%，此前该公司表示计划进一步降价。

JPX-日经400指数收跌0.2%至14,860.37点；东证股价指数跌0.1%至1,682.49点。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 白云/于春红)

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