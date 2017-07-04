重发 - 日本股市：日经指数震荡收跌，受朝鲜发射导弹相关消息打击

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路透东京7月4日 - 日本股市周二震荡收跌，稍早朝鲜(北韩)发射一枚飞弹，落入日本海域，几个小时后，有报导称朝鲜将作出重大宣布后，日本股市人气恶化。

韩联社报导称，朝鲜将在当地时间周二下午3:30发布重大声明。

韩国及美国官员指出，今日稍早，朝鲜试射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。

韩国总统文在寅表示，朝鲜发射的这枚可能是洲际弹道导弹，军方正在进行分析。

日经指数跌0.1%至20,032.35点，脱离早盘触及的盘中高位20,197.16点。

Parry International Trading Limited董事总经理Gavin Parry表示，“朝鲜发射导弹后，下午将发布重大声明”的报导，“真的让市场不安...”

Parry表示，“有需要投资者消化的重大不确定性”，亚洲股市因紧张情势升温而下挫。

日本防卫省表示，朝鲜发射的弹道导弹飞行高度“远超过”2,500公里(1,560英里)。

“如果这是一枚洲际弹道导弹，可能能够打到美国西海岸，但特朗普不会等到导弹落入美国国土，所以市场开始担心特朗普下步将采取什么措施，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

美国总统特朗普在推特上表示，“难以相信韩国与日本还能容忍这种情况多久”。

东证股价指数33个分类指数中有24个收低。

东证股价指数收低0.3%报1,609.70点。(完) (编译 蔡美珍/杜明霞/于春红; 审校 张涛/张明钧/汪红英)