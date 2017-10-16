重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/10年固息债预测均值3.83%、4.26%和4.27%

* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 招标金额：1年：50亿；3年：60亿；10年：150亿 * 招标时间：10月17日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-4.00%；4.21%-4.29%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.83%；4.26%；4.27% 路透上海10月16日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，央行行长周小川讲话引发市场对经济基本面预期修正，致债市今日交投情 绪恶化，收益率加速上行，虽资金宽松有望利好短端，但料整体需求仍一般，三期债预测均 值落在3.83%、4.26%和4.27%附近。 上海一银行交易员称，“今天太惨了，明儿估计国开需求也不太好，不过一年期短的应 该相对乐观一点吧，希望明天(收益率)不要再继续上了。” 中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9 %，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率 开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。 农发行下午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为4.1555%和4.3468%，对 应投标倍数4.41倍和3.71倍。 中债银行间固息政策债（国开行）到期收益率曲线 显示，一、三和10年 期最新收益率为3.9073%、4.2789%和4.2554%。 明日招标的一年期债为国开行今年第11期新发债，三年和10年期品种为该行今年第九期 和第15期 的增发债，票面利率分别为4.14%和4.24%。 首场招标结束后，国开行有权向工商银行、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行 分别不超过3亿元、15亿元、3亿元的上述一年期债券；该期债还将于10月12日至10月16日开 展预发行交易。 具体发行条款如下： 2017年第11期新发债和第9/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；3年：60亿；10年：150亿 追加发行上限 1年：21亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 1/3/10年：10月17日9:30-10:30 追加发行时间 1年：首场招标结束后20分钟 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 1年：10月20日；3/10年：10月19日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 10年：2017/8/24 分销期 1年：10/18-10/20 3/10年：10/18-10/19 上市日 1年：10月24日；3/10年：10月23日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)