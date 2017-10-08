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重温稿-《全球汇市》美元下跌，因朝鲜拟试射导弹忧虑盖过美国薪资增长带来的提振
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2017年10月8日 / 晚上11点21分 / 12 天内

重温稿-《全球汇市》美元下跌，因朝鲜拟试射导弹忧虑盖过美国薪资增长带来的提振

3 分钟阅读

    * 有关朝鲜准备试射远程导弹的报导引发担忧
    * 美国薪资数据提振美联储12月升息的可能性

    路透纽约10月9日 - 美元周五下跌，因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹，逆转了美元稍早的涨势。美国
就业报告显示9月薪资升幅超过预期，带动美元稍早走高。
    
    俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报导，朝鲜准备试射远程导弹，相信射程可达美国西海岸。
        
    “市场越来越担忧发生某种冲突的可能性，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlo
ssberg说。“我可以肯定说，如果他们周末行动，即使是一次温和的测试，将为周一市场出现一些厌恶风险情
绪开启门户。”
    
    周五稍早，美元兑日圆上升至逾两个月高位，兑欧元涨至七周峰值，因市场认为美国劳工部报告的9月薪
资数据是可能推高通胀的一个迹象。
        
    9月平均时薪较前月增加0.12美元，或0.5%，8月增幅为0.2%。9月非农就业岗位减少3.3万个，因飓风哈维
和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动。            

    “我认为，大部份人意识到，非农就业岗位数据会被飓风扭曲，但令人意外的是，平均时薪增长加速，”
Brown Brothers Harriman新兴市场外汇策略部门主管Win Thin说，“这是美联储遇到的困惑中有待解开的一
个谜。”
        
    美元兑日圆      盘中跳升至113.43日圆，此为7月14日来最高，后回落至112.71美元。欧元兑美元EUR=
跌至8月17日来最低1.1670美元，后回升至1.1726美元。
        
    美国通胀迟滞一直是美联储的烦恼，联储一直对就业市场改善，但物价压力仍然偏低感到困惑。
    
    市场本已对美联储将在12月会议上升息，并可能在2018年继续加息的预期很高，薪资增长加速进一步提振
了这种预期。
    
    “美联储点阵图暗示明年加息三次，市场不确信这一预期，”Thin说，“我认为，如果未来有更多这类数
据公布，市场将越来越信服美联储给出的升息路径。”
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1733   1.1710   +0.20  +11.60   1.0513
    美元/日圆                   112.63   112.81   -0.16   -3.63   116.87
    欧元/日圆                   132.14   132.11   +0.02   +7.31   123.14
    美元/瑞郎                   0.9779   0.9781   -0.02   -3.92   1.0178
    英镑/美元                   1.3063   1.3117   -0.41   +5.89   1.2336
    美元/加元                   1.2534   1.2563   -0.23   -6.67   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6499   6.6539   -0.06   -4.63   6.9726
    澳元/美元                   0.7769   0.7794   -0.32   +7.68   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1473   1.1454   +0.17   +7.05   1.0717
    欧元/英镑                   0.8981   0.8925   +0.63   +5.44   0.8518
    新西兰元/美元               0.7092   0.7113   -0.30   +2.18   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9850   8.0025   -0.22   -7.55   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3734   9.3736   -0.00   +3.17   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1149   8.1404   -0.31  -10.90   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5224   9.5327   -0.11   -0.60   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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