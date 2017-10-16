重温稿-台湾货币市场：短率持续上扬，银行趁周末积数累计机会调整负数

* 银行调整积数操作保守，拆入需求增加短率上扬 * 短票发行量大票券商预框资金，成交利率也靠向高位 * 周末积数累计机会调整负数，下周市况有好转机会 记者 董永年 路透台北10月13日 - 台湾银行间短率周五持续上扬。资调人员指出，银行为利用周末 假日积数累计机会调整负数，今日操作更趋保守，拆入需求较上日增加，带动银行间隔拆利 率上扬。 一银行资调人员表示，由于今日票券商资金缺口较大，再加上一大行本周已将对票券商 拆款利率自0.36%调整为0.37%，因此今日也比照上调。 〞来要的有稍微多一点，为了调积数要借新钱。〞他说。 另一拆入方资调人士指出，今日仍有几家大型银行在调整积数，但市场短钱仍有，只是 要多打电话才能调平。预料过了这个周末以后，状况有好转机会。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.185 30.213 台湾加权股价指数<.TWII 10,724.09 10,711.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.260% 0.186-0.200% --一周拆款利率区间 0.188-0.380% 0.190-0.380% --两周拆款利率区间 0.190-0.380% 0.190-0.375% **短票发行量大** 短票方面，由于今日发票量大，票券商昨日即预先向银行框额度，银行也趁机上调买票 利率，使得高位成交比重增加。 大型票券资调人士表示，银行资金分布不均，为了调整积数较不愿意负数操作。可以买 票的银行趁势拉高利率也很合理，有听闻跨月买票利率开高至0.40%。 〞我们今天到期续发的很多，所以昨天就先向银行多框。〞另一大型票券商交易员说。 不过一大型银行资调人士称，跨月买票利率仍维持在0.38%，并未顺势向上调整。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，同上日；跨月短票 利率主要成交在0.38-0.39%，上日在0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.35-0.39%， 成交57.23亿台币；前日加权平均利率在0.378%，区间在0.37-0.38%，成交82.79亿台币。 台湾央行周五发行3,137.2亿台币定存单，发行余额减309.8亿台币。 下周到期央行定存单共1兆1,084亿台币，分别为：周一1,205亿、周二882.5亿、周三3, 555亿、周四2,898亿及周五2,543.5亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备937亿台币，累计至周日超额准备2,776亿 台币、加计前期1%的超额准备4,038亿台币。 **RP利率高位上扬** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日因有寿险走钱，市场资金分配稍 有不均，使得RP利率高位略为上扬。 惟另一证券商交易员则表示，今日市况平静，以到期续作为主，成交利率并没有变化。 今日有HITACHI CAPITAL(UK)发行1.84亿人民币宝岛债。下周主要债券交割有周三台北 富邦银行发行次顺位金融债17.5亿台币、周四法国兴业银行发行七年期债券9.3亿南非币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳中偏升，月内公债RP利率主要在0.30-0.3 3%，上日0.30-0.31%，跨月报0.33%；月内公司债RP利率则落在0.40-0.43%，上日为0.40-0. 41%，跨月报0.43-0.44%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大；一周内公债RP利率主要在0.26-0 .33%；公司债方面，一周内RP利率主要区间在0.28-0.35%。(完) (审校 林高丽/张喜良)