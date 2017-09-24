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重温稿-美国债市：公债价格上涨，因担忧朝鲜情势
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#亚洲
2017年9月24日 / 晚上10点59分 / 1 个月内

重温稿-美国债市：公债价格上涨，因担忧朝鲜情势

2 分钟阅读

    * 朝鲜忧虑令公债抛售暂停
    * 公债收益率曲线为2007年来最平

    路透纽约9月22日 - 美国公债价格周五上涨，因朝鲜称可能在太平洋进行一枚氢弹试验
，引发全球担忧朝鲜局势，投资者在周末前结清仓位。
    
    朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国
。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。            
        
    金正恩的声明终止了公债因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议而引发的抛售。
美联储周三发布9月政策会议声明，其基调比投资者预期的鹰派，引发投资者抛售公债。   
 
    
    “周末前公债的卖盘少了很多，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说，“朝鲜和白
宫的骂战升级，看上去投资者不愿意在周末前对收益率有任何特别的看法。”
    
    指标10年期公债           价格升7/32，收益率从周四的2.28%降至2.26%。
    
    美国公债收益率曲线在隔夜市场收窄至2007年底来最平的水准，因交易商为美联储可能
在12月升息做准备，美债收益率曲线在美国交易时段折回。
    
    美联储在周三政策会议后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计，到2017年
底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平。这比当前的
利率水平上升25个基点。
        
    美联储发表上述的观点，尽管美国通胀仍然疲弱，许多投资者原本以为通胀偏低可能妨
碍美联储收紧货币政策的能力。
    
    “(投资者)对收益率可以持续保持在较高水准的信心不大，”BMO
Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。
    
    中期公债对利率上升反应非常敏感，而长债是受通胀预期影响。
        
    “问题是来自他们的行动带来的长期影响，”Kohli说，“美联储对经济成长和通胀的
长期预估如何？对此，市场不是很乐观。”
    
    美国五年期和30年期公债收益率差              降至91.1个基点，为2007年底来最低
水准，后反弹至92.3个基点。
    
    市场下一关注焦点将是下周五出炉的个人收入数据，以寻找通胀是否上升的迹象。
    
    -----------------------1810 GMT------------------------- 
    
                              价格         变动     收益率%       
    两年期公债                99-21/32        (+)     1.439
    五年期公债                98-28/32   (+03/32)     1.865
    10年期公债                99-31/32   (+07/32)     2.255
    30年期公债                99-07/32   (+12/32)     2.789
    
    (完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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