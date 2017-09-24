重温稿-美国债市：公债价格上涨，因担忧朝鲜情势

* 朝鲜忧虑令公债抛售暂停 * 公债收益率曲线为2007年来最平 路透纽约9月22日 - 美国公债价格周五上涨，因朝鲜称可能在太平洋进行一枚氢弹试验 ，引发全球担忧朝鲜局势，投资者在周末前结清仓位。 朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国 。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。 金正恩的声明终止了公债因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议而引发的抛售。 美联储周三发布9月政策会议声明，其基调比投资者预期的鹰派，引发投资者抛售公债。 “周末前公债的卖盘少了很多，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说，“朝鲜和白 宫的骂战升级，看上去投资者不愿意在周末前对收益率有任何特别的看法。” 指标10年期公债 价格升7/32，收益率从周四的2.28%降至2.26%。 美国公债收益率曲线在隔夜市场收窄至2007年底来最平的水准，因交易商为美联储可能 在12月升息做准备，美债收益率曲线在美国交易时段折回。 美联储在周三政策会议后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计，到2017年 底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平。这比当前的 利率水平上升25个基点。 美联储发表上述的观点，尽管美国通胀仍然疲弱，许多投资者原本以为通胀偏低可能妨 碍美联储收紧货币政策的能力。 “(投资者)对收益率可以持续保持在较高水准的信心不大，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 中期公债对利率上升反应非常敏感，而长债是受通胀预期影响。 “问题是来自他们的行动带来的长期影响，”Kohli说，“美联储对经济成长和通胀的 长期预估如何？对此，市场不是很乐观。” 美国五年期和30年期公债收益率差 降至91.1个基点，为2007年底来最低 水准，后反弹至92.3个基点。 市场下一关注焦点将是下周五出炉的个人收入数据，以寻找通胀是否上升的迹象。 -----------------------1810 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-21/32 (+) 1.439 五年期公债 98-28/32 (+03/32) 1.865 10年期公债 99-31/32 (+07/32) 2.255 30年期公债 99-07/32 (+12/32) 2.789 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)