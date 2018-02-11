重温稿-美国债市：公债价格上涨，因股市抛售持续

* 股市疲弱，增加对公债的买需 * 美国预算预料将令发债规模增加 * 焦点在下周出炉的CPI数据，以寻找通胀的线索 路透纽约2月9日 - 美国公债价格周五上涨，此前股市重拾跌势，增加了对低风险公债 的需求。 过去两周公债收益率跳涨，因通胀上升和其他经济数据改善，驱使投资者因应经济增长 加速前景和美联储可能升息较预期更快而进行调整。 不过，公债收益率不断上升，令担心利率上升可能损及成长的股市投资者措手不及。股 市波动性上升，反过来增加对低风险美国公债的需求。 “随着股市波动性回升，我们看到公债市场有买需，”Manulife Asset Management资 深固定收益交易商Mike Lorizio表示。 指标10年期公债 价格尾盘上涨9/32，收益率报2.819%，低于周四的2.849% 在本周大部份时间，公债收益率交投在周一触及的四年高位2.885%和日低2.648%的本周 交投区间的高端附近。 美国周五通过预算法案，增加政府支出，令人担心政府将增加发债规模，外界预计此举 将重压未来公债价格。 这份预算法案将在未来两年扩大军事及国内支出接近3,000亿美元。 “较之税改法案，预算法案对未来两年预算赤字造成更大的影响，”RBC Capital Mark ets美国利率策略师Michael Cloherty表示。 政府举债上限延长至2019年3月，之后财政部要重新补充资金水平，预计发债规模将会 增加。 财政部已经开始增加公债标售规模，以弥补美联储缩减购债留下的资金缺口。分析师表 示，这可能是造成本周总计660亿美元的三年期、10年期和30年期公债需求疲弱的另一原因 。 投资者将研判下周出炉的消费者物价指数和零售销售数据，以寻找通胀的进一步线索。 “下周公布的CPI数据很可能表明，尽管通胀预期确实有所上升，但衡量通胀的指标并 未反映出许多通胀显著上升的迹象。” -----------------------1859 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+06/32) 2.037 五年期公债 99-14/32 (+11/32) 2.496 10年期公债 99-13/32 (+09/32) 2.819 30年期公债 97-12/32 (+4-26/32) 3.137(完) (编译 利棣儿；审校 李军)