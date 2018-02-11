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February 11, 2018 / 11:04 PM / 更新于 16 hours ago

重温稿-美国债市：公债价格上涨，因股市抛售持续

2 分钟阅读

    * 股市疲弱，增加对公债的买需
    * 美国预算预料将令发债规模增加
    * 焦点在下周出炉的CPI数据，以寻找通胀的线索

    路透纽约2月9日 - 美国公债价格周五上涨，此前股市重拾跌势，增加了对低风险公债
的需求。
    
    过去两周公债收益率跳涨，因通胀上升和其他经济数据改善，驱使投资者因应经济增长
加速前景和美联储可能升息较预期更快而进行调整。
        
    不过，公债收益率不断上升，令担心利率上升可能损及成长的股市投资者措手不及。股
市波动性上升，反过来增加对低风险美国公债的需求。
    
    “随着股市波动性回升，我们看到公债市场有买需，”Manulife Asset Management资
深固定收益交易商Mike Lorizio表示。
    指标10年期公债           价格尾盘上涨9/32，收益率报2.819%，低于周四的2.849%
    
    在本周大部份时间，公债收益率交投在周一触及的四年高位2.885%和日低2.648%的本周
交投区间的高端附近。
        
    美国周五通过预算法案，增加政府支出，令人担心政府将增加发债规模，外界预计此举
将重压未来公债价格。
    
    这份预算法案将在未来两年扩大军事及国内支出接近3,000亿美元。
        
    “较之税改法案，预算法案对未来两年预算赤字造成更大的影响，”RBC Capital Mark
ets美国利率策略师Michael Cloherty表示。
        
    政府举债上限延长至2019年3月，之后财政部要重新补充资金水平，预计发债规模将会
增加。
        
    财政部已经开始增加公债标售规模，以弥补美联储缩减购债留下的资金缺口。分析师表
示，这可能是造成本周总计660亿美元的三年期、10年期和30年期公债需求疲弱的另一原因
。
        
    投资者将研判下周出炉的消费者物价指数和零售销售数据，以寻找通胀的进一步线索。
    
    “下周公布的CPI数据很可能表明，尽管通胀预期确实有所上升，但衡量通胀的指标并
未反映出许多通胀显著上升的迹象。”
            
    -----------------------1859 GMT-------------------------
                              价格         变动       收益率%   
    两年期公债                99-30/32   (+06/32)     2.037
    五年期公债                99-14/32   (+11/32)     2.496
    10年期公债                99-13/32   (+09/32)     2.819
    30年期公债                97-12/32 (+4-26/32)     3.137(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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