FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
债券
March 11, 2018 / 11:03 PM / 更新于 17 hours ago

重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因美国非农就业报告强劲

2 分钟阅读

    * 美国2月非农就业岗位增加31.3万个，提振公债收益率
    * 薪资增长放缓，市场对此无甚反应
    * 利率期货仍消化美国加息三次

    路透纽约3月9日 - 美国公债收益率周五上涨，此前数据显示，美国2月非农就业岗位增
幅超过预期，巩固对美联储今年加息至少三次的预期。
    
    平均时薪增长放缓，但投资者基本上没有予以理会，在非农就业数据公布后，公债收益
率升至日内高位。
     
    美国2月非农就业岗位增加31.3万个，为2016年7月来最大增幅，受建筑业就业岗位创下
2007年来最大增幅提振。
    
    不过，平均时薪较前月小涨4美分或0.1%，至26.75美元，不及1月时增长0.3%。平均时
薪同比增长2.6%，1月同比上升2.8%。
        
    “我们认为这不会改变短期升息轨迹，”纽约梅隆银行全球市场资深策略师Marvin Loh
表示。
    “尽管薪资上涨未加速，可能引起鸽派的关注，但整体就业强劲增长仍可能造成经济过
热，且支持美联储保持谨慎，”他补充说。
    
    美国短期利率期货周五走势显示，交易商押注美联储今年加息三次。路透分析联邦基金
利率期货合约在芝商所(CME Group)的交易情况，交易商对美联储今年加息四次的机率的预
期仍仅为25%。
    
    波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和明尼亚波利
斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五发表讲话或发推文，对2月非农就业报告的影响发表不同
的意见。他们观点相左，凸显美联储下月举行的政策会议存在不确定性。
        
    纽约尾盘，美国10年期公债           收益率报2.897%，稍早触及日内高位，周四报2
.866%。    
    
    美国30年期公债           收益率也触及日内峰值，尾盘报3.164%，周四尾盘报3.132
%。
    
    美国两年期公债          收益率追平2月28日所及的九年峰值2.286%，尾盘报2.702%
，周四报2.254%。
    
        
    -----------------------2029 GMT-------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-248/256   2.2661    0.012
    三年期公债                99-122/256   2.4358    0.017
    五年期公债                99-222/256   2.6536    0.019
    七年期公债                99-152/256   2.8145    0.023
    10年期公债                98-188/256   2.8974    0.031
    30年期公债                96-212/256   3.1647    0.033(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below