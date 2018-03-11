重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因美国非农就业报告强劲

* 美国2月非农就业岗位增加31.3万个，提振公债收益率 * 薪资增长放缓，市场对此无甚反应 * 利率期货仍消化美国加息三次 路透纽约3月9日 - 美国公债收益率周五上涨，此前数据显示，美国2月非农就业岗位增 幅超过预期，巩固对美联储今年加息至少三次的预期。 平均时薪增长放缓，但投资者基本上没有予以理会，在非农就业数据公布后，公债收益 率升至日内高位。 美国2月非农就业岗位增加31.3万个，为2016年7月来最大增幅，受建筑业就业岗位创下 2007年来最大增幅提振。 不过，平均时薪较前月小涨4美分或0.1%，至26.75美元，不及1月时增长0.3%。平均时 薪同比增长2.6%，1月同比上升2.8%。 “我们认为这不会改变短期升息轨迹，”纽约梅隆银行全球市场资深策略师Marvin Loh 表示。 “尽管薪资上涨未加速，可能引起鸽派的关注，但整体就业强劲增长仍可能造成经济过 热，且支持美联储保持谨慎，”他补充说。 美国短期利率期货周五走势显示，交易商押注美联储今年加息三次。路透分析联邦基金 利率期货合约在芝商所(CME Group)的交易情况，交易商对美联储今年加息四次的机率的预 期仍仅为25%。 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和明尼亚波利 斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五发表讲话或发推文，对2月非农就业报告的影响发表不同 的意见。他们观点相左，凸显美联储下月举行的政策会议存在不确定性。 纽约尾盘，美国10年期公债 收益率报2.897%，稍早触及日内高位，周四报2 .866%。 美国30年期公债 收益率也触及日内峰值，尾盘报3.164%，周四尾盘报3.132 %。 美国两年期公债 收益率追平2月28日所及的九年峰值2.286%，尾盘报2.702% ，周四报2.254%。 -----------------------2029 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-248/256 2.2661 0.012 三年期公债 99-122/256 2.4358 0.017 五年期公债 99-222/256 2.6536 0.019 七年期公债 99-152/256 2.8145 0.023 10年期公债 98-188/256 2.8974 0.031 30年期公债 96-212/256 3.1647 0.033(完) (编译 利棣儿；审校 母红)