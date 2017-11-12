重温稿-美国股市：收低且周线下跌，受累于对特朗普减税的疑虑

* 三大股指本周周线下跌

* 迪士尼上涨，对道指带来最大的提振

* 英伟达上涨，因营收预估超预期

* 道琼工业指数收跌0.17%，标普500指数收挫0.09%，纳指收高0.01%

路透11月10日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘微幅下跌，英特尔和苹果下滑，因在美国参众两院共和党公布差异较大的税改计划后，投资者担心下调公司税的承诺能否兑现。

标普500指数和道琼工业指数九周内首周周线下跌。

周四披露的美国参院税改方案，与众议院税改提议在多个关键项目上有歧见，包括将下调公司税延迟一年实施。

减税预期扶助推动标普500指数自去年总统选举以来上涨20%。减税是美国总统特朗普的最主要竞选承诺之一。

如果下调公司税的努力失败，将加重对特朗普推进立法的能力的担忧，并可能打压市场。市场一直押注下调公司税将会提振公司盈利。

根据汤森路透Datastream，周五标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为18.1倍，为2004年来最高。

Arrow Funds研究部门董事John Serrapere预计，将给经济造成实质性影响的税改计划成功获得通过的机率为50%，他警告称，如不成功，可能导致股市出现修正，最多下跌15%。

道琼工业指数收跌39.73点，或0.17%，至23,422.21点；标准普尔500指数收挫2.32点，或0.09%，至2,582.30点；纳斯达克指数收高0.89点，或0.01%，至6,750.939点。

本周，标普500指数下跌0.21%，道指跌0.5%。纳斯达克指数下滑0.2%，终结了六周连升走势。

英特尔下跌1.55%，苹果挫0.33%，两者给标普500指数走低带来的拖累最大。

标普11大板块中有七大板块下跌，能源股领跌，挫0.81%，因油价走低。

芯片制造商英伟达跳升5.27%，创纪录新高，此前公司预计第四季营收高于预估。

媒体股上涨也帮助限制跌幅。

迪士尼涨2.05%，因将打造全新的《星球大战》三部曲电影的承诺盖过了季度业绩不佳的影响。

时代华纳跳涨4.08%，新闻集团攀升5.15%。

纽约证交所跌涨股家数比为1.31:1，纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.08:1。

美国各证交所共计有约64亿股成交，低于过去20日的日均成交量66亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 母红)